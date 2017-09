Se opgørelsen: Så mange iOS- og Android-enheder har det nyeste styresystem - der er himmelvid forskel på de to platforme

Størstedelen af iOS-enhederne har i dag den nyeste udgave af styresystemet, mens billedet er et helt andet på Android-siden.

Annonce:



Annonce:

89 procent af alle aktive iPhones har den seneste version af Apples styresystem, iOS 10.De resterende 11 procent består primært af enheder, der afvikler det næstnyeste styresystem, iOS 9 og kun 2 procent iOS-enheder har ældre versioner. Tallene stammer fra den 6. september fra Apple selv.Oversigten ændrer sig nok voldsomt efter d. 19 september, hvor den næste version af iOS udkommer, iOS 11, men Apple er generelt god til at få udsendt opdateringer.Sidste år havde knap 60 procent af alle iOS-enheder iOS 10 kun to måneder efter lancering.Dette kan lade sig gøre, da Apple selv styrer al software, og hverken skal igennem udbydere eller andre smartphoneproducenter.Helt anderledes ser det ud på Android-siden.Her udsendes opdateringer ikke direkte fra Google til telefonerne, men skal via producenterne og til tider også via teleselskaberne.Den seneste oversigt over udbredelsen af Android-versioner viser også, at det langt fra er alle smartphones, der er fuldt opdaterede med Googles kode.Android Nougat udkom sidste år ved denne tid, og i dag er 15,8 procent af alle Android-enheder udstyret med Android Nougat. Den mest udbredte version af Android er Android Marshmallow, version 6.0, på hele 32 procent.Android Marshmallow udkom d. 5 oktober 2015.Android Oreo, version 8.0, er allerede blevet udgivet af Google, og flere producenter har også meldt ud, at opdateringer er på vej til de nyeste smartphones.Ikke-opdaterede Android-telefoner går glip af nye funktioner eller optimeringer, der eksempelvis kan give bedre batterilevetid.Omvendt modtager de fleste ældre telefoner stadig sikkerhedsopdateringer særskilt fra de store system-opdateringer. Den seneste sikkerhedsopdatering til Marshmallow-telefoner blev eksempelvis udsendt i juni.Google forsøger med Android Oreo at addressere problemet med Project Treble, der gør det markant lettere for producenterne at opdatere deres tilpasninger i Android betydeligt hurtigere, hvilket i teorien bør give hurtigere opdateringer i fremtiden.