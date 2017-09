Tjener masser af penge: Her er Danmarks bedste it-virksomheder inden for outsourcing, hosting og drift

De fleste danske it-virksomheder, der arbejder med outsourcing, hosting og drift, leverer flotte resultater i regnskaberne. Det er dog ikke de største spillere, der imponerer mest.

Resultat af primær drift i forhold til lønomkostninger.

Overskud efter renter og før skat i forhold til årets gennemsnitlige egenkapital.

Resultat af primær drift i forhold til aktiver.

Vækst i primær drift.

Virksomhed Sovereign-score Zitcom A/S 42 Silkeborg Data A/S 134 It-afdelingen A/S 226 IT Relation A/S 248 E-Boks A/S 281 JDM A/S 300 Webhelp Denmark A/S 448 Azets Employee A/S 450 Netip A/S 486 Nets Denmark A/S 545 IT Forum Gruppen A/S 598 Danaweb A/S 610 Mentor IT A/S 677 Cortex Consult A/S 763 NNIT A/S 763 Interxion Danmark ApS 797 Netgroup A/S 829 Kimik It A/S 841 MB Solutions A/S 852 Netic A/S 861 Front-safe A/S 897 Sentia Danmark A/S 920 Dandomain A/S 946 Postnord Scanning A/S 957 Hostnordic A/S 976 SDC A/S 996 Athena IT-Group A/S 1026 Cohaesio A/S 1129 Infocare Service A/S 1157 One.com A/S 1178 Netnames A/S 1290 JN Data A/S 1306 Klestrup Partners A/S 1452 Simplesite ApS 1463 NORDUnet A/S 1506 Fujitsu A/S 1507 BEC (Bankernes EDB Central) a.m.b.a. 1508 ServiceGruppen for Dataudstyr A/S 1524 Foreningen Bankdata 1526 Lionbridge Denmark A/S 1569 M Data A/S 1625 Globalconnect Outsourcing Services A/S 1633 Curvature A/S 1814 CSC Danmark A/S 1875

Virksomhed Resultat før skat Nets Denmark A/S 1.180.800.000 NNIT A/S 285.330.000 Silkeborg Data A/S 86.728.000 SDC A/S 59.190.000 Zitcom A/S 48.908.000 IT Relation A/S 27.543.000 Interxion Danmark ApS 22.347.000 Azets Employee A/S 20.900.000 Webhelp Denmark A/S 18.992.000 Danaweb A/S 14.311.000 E-Boks A/S 14.015.000 Netip A/S 10.253.000 It-afdelingen A/S 10.102.000 Dandomain A/S 8.313.000 JN Data A/S 7.774.000 JDM A/S 7.355.000 Netic A/S 6.002.000 Kimik It A/S 5.979.000 Sentia Danmark A/S 5.566.000

I Computerworlds nye Top 100-undersøgelse har vi analyseret de seneste to årsregnskaber fra 499 danske it-virksomheder. Heriblandt er 44 virksomheder registreret i kategorien 'outsourcing, hosting og drift.'Denne kategori indeholder de virksomheder, der eksempelvis vedligeholder og driver it-systemer, tilbyder cloud computing, webhosting, serverhosting, drift af hardware, webhoteller og domæneregistrering.Nogle af virksomhederne formidler også outsourcing af it-drift eller udviklingsopgaver til lavtlønslande.Det er en kategori, der inkluderer virksomheder i alle størrelser, men hvor fællesnævneren nok er, at der er et konstant behov for at optimere og modernisere de produkter og ydelser, man tilbyder de stadig mere kritiske og prisbevidste kunder.Til trods for den intense konkurrence på denne del af det danske it-marked, lander de fleste af virksomhederne nogle flotte resultater i regnskaberne. Få overblikket over det nederst.Vi har foretaget en nærmere analyse af regnskaberne fra 44 virksomheder i kategorien outsourcing, hosting og drift, der indgår i dette års Top 100.Der er en række krav til de virksomheder, der indgår i Top 100-undersøgelsen. For at være med skal virksomheden enten have personaleomkostninger på 10 millioner kroner eller mere eller en opgivet omsætning på 20 millioner eller mere.Top 100 tager udgangspunkt i fire målepunkter:Herefter rangeres virksomhederne efter en såkaldt sovereign-score, summen af placeringer på de fire måleparametre. Laveste sovereign-score er det bedste resultat.Målt på sovereign-scoren er det Zitcom, Sikeborg Data og It-afdelingen, der ender på de tre første pladser i kategorien outsourcing, hosting og drift i Top 100-undersøgelsen.Hvad angår Skanderborg-virksomheden Zitcom er det måske især værd at bemærke, at det med 74 ansatte er en af de mindre virksomheder, der giver en række af de langt større spillere baghjul, når man kigger på fremgangen fra forrige til seneste årsregnskab.Sovereign-scoren blot en af flere måder, man kan anskue en virksomheds succes på. En anden måde at rangere virksomhederne på er ud fra de rå resultater i regnskaberne.Her er resultatet før skat et centralt punkt i regnskabet, og når vi rangerer virksomhederne ud fra det parameter, er det heller ikke overraskende, at Nets og NNIT stryger til tops, mens Silkeborg Data og SDC også klarer sig godt.Også her er resultatet hos Zitcom dog godt, og virksomheden havner på femtepladsen målt på resultat før skat i det seneste årsregnskab.Her kan du se de 20 virksomheder, der har de bedste resultater før skat: