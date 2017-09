Kaspersky forbudt hos amerikanske myndigheder: Beordret til at slette softwaren senest om 90 dage

USA har på grund af spionage-mistanke forbudt offentlige myndigheder at bruge skkerhedsprodukter fra Kaspersky Lab. Al Kaspersky-software skal udfases senest om tre måneder.

Danske Leif Jensen er nordisk chef for Kaspersky Lab. Han giver ikke meget for de amerikanske myndigheders spionage-mistanke.

Amerikanske myndigheder må ikke længere bruge sikkerhedsprodukter fra Kaspersky, og al eksisterende software skal fjernes i løbet af 90 dage.Sådan lyder ordren fra det amerikanske Department of Homeland Security, ministeriet for indenrigssikkerhed, der har forbudt Kaspersky i det offentlige USA.”Ministeriet er bekymret over forbindelsen mellem Kaspersky-ansatte og det russiske efterretningsvæsen, der under russisk lov kan kræve, at Kaspersky samarbejder og opfange kommunikation på russiske netværk""Risikoen for at den russiske regering enten selvstændigt eller i samarbejde med Kaspersky bruger Kaspersky-produkter til at kompromittere føderal information er et direkte spørgsmål om USA's nationale sikkerhed,” skriver ministeriet i en pressemeddelelse Kaspersky-forbuddet kommer ikke ud af det blå, og tilbage i juni måned blev det russiske sikkerhedsfirma fjernet fra listen over forhåndsgodkendte leverandører til amerikanske myndigheder – også på grund af frygt for, at virksomheden er i lommen på Putin-regeringen.Dengang kaldte Kasperskys danske chef, Leif Jensen, den amerikanske mistanke for ”udokumenterede og falske beskyldninger med en politisk agenda”, og han var ikke nervøs for, at de danske myndigheder ville følge trop.Center for Cybersikkerhed ser da heller ingen problemer ved Kaspersky Lab, der blandt andet samarbejder med det danske politi.Sagen er dog pt ikke helt så relevant for det offentlige Danmark.Som det fremgår af denne indkøbsaftale , er danske statslige myndigheder nemlig forpligtede til at købe produkter fra Symantec eller BitDefender.I USA har Department of Homeland Security givet Kaspersky mulighed for at komme med indsigelser, hvilket virksomheden har tænkt sig at gøre."Kaspersky Lab har aldrig – og vil aldrig – hjulpet noget land med spionage eller offensive cyber-egenskaber, og det er bekymrende, at en privat virksomhed kan betragtes som skyldig, indtil det modsatte er bevist, på grund af geopolitiske spændinger,” skriver Kaspersky i en pressemeddelelse.