Test af Mighty: Lille musikafspiller til offline-afspilning af dine Spotify-sange

Mighty-musikafspilleren er den moderne iPod Shuffle, hvor du kan afspille gemte sange og playlister fra Spotify - og det spiller bare.

Might-afspilleren er bygget i plast og ikke aluminium som Apples iPod Shuffle. Shuffle er stadig et mere lækkert produkt, men desværre også forældet i streamingens tidsalder. Foto: Morten Sahl Madsen

Du kan kun synkronisere med Mighty'en, når den oplader. Det er lidt problematisk, men til at leve med.

Mighty Plus: Fin musikafspilning med plads til 1.000 sange

Synkronisering til Spotify er let

Markant lettere end en smartphone og billigere end et smartwatch med indbygget lagerplads. Minus: Kan kun afspille playlister og ikke samlinger

Synkronisering er langsom

Prisen er høj: En tilsvarende MP3-afspiller koster helt ned til 150 kroner.

Kan ikke købes i Danmark (importeres fra USA) Karakter:

For to måneder siden meldte jeg ud til en firmafest, at jeg vil gennemføre en kvart Ironman.Det har jeg gjort før, og det kan jeg velsagtens igen, og jeg er nok ikke den eneste, der har sagt ja til sådanne tåbeligheder.Derfor har jeg nu lidt småtrodsigt fundet mine gamle løbesko frem igen og bevæget mig ud i Valbys gader i rask trav.En ting er dog anderledes denne gang: Jeg gider ikke løbe rundt med min smartphone, en HTC U11, på kroppen. Den er god, men gigantisk og kan derfor ikke sidde i en holder på min overarm, uden at jeg ligner en idiot.Desuden er jeg skeptisk overfor den overflod af data, man får fra et løbeur. Jeg går ikke op i hverken optimalpuls eller hældningsdifference på min rute.Alt hvad jeg skal bruge er musik.Men det er bare ikke så nemt at finde længere.Efter streaming-tjenesternes indtog er musik er blevet en bestillingsvare, use-and-throw-away, og du kan ganske enkelt ikke gemme streamet musik ned på en gammel - eller ny - MP3-afspiller.Otte ud af 10 sange “købes” i dag via streaming-tjenester, og i Danmark sidder Spotify på 80 procent af markedet. Knap 93 procent af alle unge mellem 16-19 år streamer deres musik ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik. Streaming er kommet for at blive.Jeg kunne jo selvfølgelig blot have købt et par album med sange eller “lånt” dem på det store internet, hvis jeg havde samvittigheden til det, og smidt det på en gammel iPod Shuffle eller anden MP3-afspiller, men jeg havde ikke lyst til at droppe mine playlister fra Spotify, som jeg har opbygget igennem flere år.I stedet fandt jeg Mighty.Det er et stort navn til en meget lille musikafspiller, der ligner en mere munter iPod Shuffle i plast.Enheden har ligesom Shuffle kun knapper til at navigere rundt i musikken, og den kan klipses i buksekanten.Det gode ved Mighty er, at den kan synkroniseres med streaming-tjenesten Spotify. Sange - op til 1.000 stykker - kan hentes ned fra tjenesten, hvorefter du har dem til rådighed på løbeturen.Der er cirka strøm til fem timer, så du kan altså godt løbe et marathon med headsettet, og du kan forbinde det med bluetooth-headset. Vi kunne let forbinde headsettet med et Jabra Elite Sport-headset, og vi oplevede ikke de store udfald i forbindelsen.Prisen er dog høj.Den koster knap 650 kroner inklusiv fragt fra USA, hvorimod en 2GB iPod Shuffle koster 420 kroner - og du kan sagtens finde billigere MP3-afspillere.Du skal desuden lige lægge 110 kroner oveni i form af told, når den skal ind i Danmark.Det mest negative ved Mighty er, at synkronisering tager en krig.Synkroniseringen af knap 250 sange - eller hvad der svarer til 12 procent af lagerpladsen på Mighty’en - tog 20 minutter, og opladning er lige så langsom. Det sker forresten ligesom med en iPod Shuffle igennem minijack-stikket.Du kan kun overføre playlister og ikke album, med mindre du først gemmer et album som playliste. Det kan altså kræve lidt opsætning.Synkronisering sker desuden kun, når du har Mighty i opladerstik, så du kan ikke lytte til musik, imens den synkroniserer.Din musik gemmes offline på enheden i 30 dage, hvorefter du skal have den forbi en synkronisering igen. Det fungerer samme måde med en smartphone og offline-playlister i Spotify.Ligeledes tager det Mighty 30 sekunder om at starte op. Det passede nogenlunde med tiden det tog for mig at gå ned ad trapperne fra 1. sal til hoveddøren.En stemme guider dig igennem dine playlister, som der nemt kan skiftes imellem, men stemmen har cirka samme entusiasme som min gamle matematiklærer efter 39 år ved kateteret. En matematiklærer som desuden har amerikansk dialekt og udtaler “Nye danske talenter” som “Nuge Diana taliens.”Du kan også lytte til musik via bluetooth-headset, hvilket forbindes via den udmærkede Android- eller iPhone-app.Og lydkvaliteten er godkendt. Der er langt til HiFi, 64-BIT DAC’s og hvad har vi, men vi har intet at klage over i så lille en størrelse.Mighty kan være en perfekt lille enhed, hvis du leder efter en enkelt og spartansk løbeven.Den indsamler ikke data omkring dig som et smartwatch, og den er ikke gigantisk på din overarm eller løbebuks som en smartphone.Den gør præcis, hvad den lover, om end synkronisering er langsom og prisen høj - særlig med dansk told, der kommer oveni.De fleste vil nok klare sig med iPhonen tapet til overarmen eller et løbeur med indbygget lagerplads til musik (Apples nye Apple Watch eller Samsungs Gear-ure kan eksempelvis), men til os andre er Mighty perfekt.