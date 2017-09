“

Det er værd at huske, at forandring sker nedefra. Fra dem, som ikke har noget at miste.



Men man har en tendens til at spørge eksperterne. Altså dem. som har noget at miste. Og de siger oftest, at man skal gøre det samme. Bare lidt smartere.



Der er en fantastisk historie om dengang, jernbanerne begyndte at buldre frem. Dengang var England på grund af sit kanalnetværk meget langt fremme med dampskibe.



Så da man hørte, at der var noget med de hersens jernbaner, så gik man til eksperterne i England for at høre. hvad man skulle gøre.



Men eksperterne sagde, at jernbaner bare var en fase. og at man ikke skulle gøre noget, for dampskibe var meget bedre.



Men så begyndte jernbanerne at være frygteligt fantastiske ude i verden. Så englænderne gik igen til eksperterne og spurgte. om der alligevel ikke var noget ved de her jernbaner? Og om det ikke var noget, som man burde gøre noget ved?



Det var så her, at eksperterne foreslog, at man lagde skinner langs med kanalerne. Og så kunne dampskibene sejle i kanalen og samtidig trække vognene oppe på skinnerne.



Heldigvis er der sket meget siden. Og i dag er start-ups ofte de nye helte. Og mange etablerede virksomheder forsøger sig med samarbejde med start-ups for at få andre perspektiver. Det kunne man bare godt ønske sig mere af.





Niels Hartvig, stifter og 'chief unicorn' hos Umbraco A/S til IT-Branchens Lederdøgn