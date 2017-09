Morgen-briefing: Ny topchef til webCRM - stifter trækker sig / Airbnb: Vi står ikke bag Københavns boligkrise / Overskud falder kraftigt for Elgiganten - men direktøren er godt tilfreds

Ny topchef til webCRM - stifter trækker sig. Airbnb: Vi står ikke bag Københavns boligkrise. Overskud falder kraftigt for Elgiganten - men direktøren er godt tilfreds. Rygte: Alphabet vil investere en milliard dollar i Lyft.

Annonce:



Annonce:

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne fredag morgen.Efter en årrække med forrygende vækst trækker ejer og stifter af CRM-virksomheden webCRM, Jørgen Rode, sig som direktør.Ind kommer istedet Søren Steen Rasmussen, der bliver ny CEO. Han kommer fra en stilling som CEO i SundhedsDoktor, som blev solgt til Falck i vinter, og har tidligere haft forskellige chefstillinger i Microsoft, hvor han blandt andet har været ansvarlig for salg i Asien, Australien og New Zealand.Jørgen Rode selv bliver salgsdirektør for Norden, ligesom han fortsætter som bestyrelsesformand.Selskabet blev grundlagt for 10 år siden og har i flere år landet to-cifrede vækstrater.“Vi har et solidt kundeunderlag i samlet set ni lande, men vi har også et stort uforløst vækstpotentiale. Jeg har måttet indse, at jeg har brug for nye kræfter, der kan løfte den opgave. Valget af Søren med hans kompetencer syntes åbenbart,” lyder det fra Jørgen Rode.Airbnb er årsagen til de voldsomt stigende boligpriser i København, lyder det fra selskabet, som fredag fremlægger tal, der viser, at 20.500 københavnere har udlejet deres bolig via Airbnb. 86 procent af udlejningerne har været under 60 dages varighed, skriver ]Børsen. Ifølge avisen udlejede kun 115 københavnere deres bolig i mere end 246 nætter.Selskabet fremlægger tallene for at ‘kvalificere debatten,’ efter der fra politisk side har været kritik af Airbnb som en årsagerne til, at priserne bliver presset i vejret.Ifølge Airbnb er det kun enkelte københavnere, der udlejer professionelt gennem Airbnb.“Vi kan bevise, at Airbnb er godt for København. Det er godt, at 20.500 personer får en mulighed for at supplere deres indkomst, så de får råd til at bo i en by, der ellers kan være dyr at bo i,” lyder det fra direktør James McClure til Børsen.Elgigantens overskud falder meget kraft, viser selskabets nye årsregnskab. Det er faktisk første gang siden 2009, at selskabet ikke leverer et overskud på et trecifret millionbeløb, skriver Børsen. I regnskabsåret 2016/17 kommer Elgiganten ud med et overskud på 93 millioner kroner, selv om omsætningen er steget pænt til 5,9 millioner kroner.Elgiganten er dog godt tilfreds. Tilbagegangen skyldes ifølge selskabet overtagelsen af 10 butikker fra Fona, som krakkede i 2016.Direktør Peder Stedal siger til avisen, at Elgiganten har investeret store beløb i Fona-butikkerne, hvor selskabet overtog alle forpligtelser på lejemål og de 200 medarbejdere, der fulgte med.Elgiganten har siden lukket tre af de 10 Fona-butikker.“Det er en kunst i vores branche at levere et godt bundlinieresultat, så det er vi selvfølgelig meget stolte af,” siger Peder Stedal til avisen.Googles stenrige moderselskab, Alphabet, er på trapperne til at smide en milliard dollar efter Uber-konkurrenten Lyft, skriver forskellige amerikanske medier.Timingen er god, i det Uber på flere måder er på hælene for tiden efter skandaler, strategiskift og udskiftning på direktørposten.Alphabets afdeling for selvkørende biler, Waymo, indgik i foråret partnerskab med henblik på at udviklingen af selvkørende biler. Netop de selvkørende biler regnes for at være et af de vigtigste udviklingsmarkeder i tech-branchen lige nu.Der kører for tiden Lyft-biler rundt i de 40 største amerikanske stater. 94 procent af amerikanerne har dermed mulighed for at praje en Lyft-bil, hedder det.