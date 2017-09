Storbyerne løber med it-væksten: København og Aarhus støvsuger Danmark for it-arbejdskraft

Den danske it-branche vokser, men flere steder i landet daler antallet af it-ansatte. It-virksomhederne flytter nemlig til storbyerne for at være attraktive for den rette arbejdskraft.

Ifølge en opgørelse fra analysevirksomheden Estatistik bliver der flere steder Danmark færre it-ansatte – simpelthen fordi it-virksomhederne flytter til storbyen.



Aarhus og København oplever en vækst i antallet af it-folk på henholdsvis 5,6 og 6,9 procent, og det er der ifølge direktør i Estatistik Kent Nielsen en god forklaring på.



"Det er her, man har talenterne, kapitalen og uddannelsesinstitutionerne. Og når der som nu er vækst i antallet af it-beskæftigede, så ser vi, at det er virksomheder tæt på uddannelsesinstitutionerne, der kan tiltrække arbejdskraften," siger han til Børsen.



Sidste år kunne Computerworld blandt andet fortælle historien om Stofa, der efter 60 år i Horsens flyttede sit hovedsæde til Aarhus i kampen om de rette it-folk.



