Kaspersky afviser USA's spionage-anklager: ”Vi har da også samarbejdet med amerikanske efterretningstjenester”

USA's ministerium for indenrigssikkerhed har forbudt amerikanske myndigheder at bruge Kaspersky-produkter, fordi virksomheden angiveligt samarbejder med russiske efterretningstjenester. Nu minder virksomhedens CEO om, at man også har samarbejdet med amerikanske politimyndigheder.

Annonce:



Annonce:

Eugene Kaspersky, CEO, Kaspersky Lab.

”Vi vil åbne alle døre, I kan tjekke alt. Vi har ingen hemmeligheder, og vi gør ikke noget for at skade hverken kunder eller regeringer.”Sådan lyder Eugene Kasperskys reaktion på, at amerikanske myndigheder har fået forbud mod at bruge sikkerhedsprodukter fra virksomheden af samme navn.Det amerikanske ministerium for indenrigssikkerhed mistænker Kaspersky for at være i lommen på Vladimir Putin og det russiske efterretningsvæsen, og derfor skal myndigheder i USA udfase al Kaspersky-software senest om 90 dage.Men ifølge CEO Eugene Kaspersky, er det dobbeltmoralsk og unødvendigt, når USA problematiserer, at et russisk sikkerhedsfirma samarbejder med russiske myndigheder om it-sikkerhed.”Vi samarbejder med mange politimyndigheder rundt omkring i verden. Historisk har vi også arbejdet sammen med de amerikanske,” siger Kaspersky til BBC Kaspersky Lab samarbejder i øvrigt også med dansk politi om opklaringen af it-forbrydelser, men der er ingen statslige myndigheder, der bruger Kaspersky-produkter.De er nemlig forpligtede til at købe hos Symantec eller BitDefender i kraft af en indkøbsaftale