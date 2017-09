De 30 største danske it-virksomheder: Her er antallet af ansatte - og hvor mange penge, der bruges på løn

Top 100: Computerworld har nærstuderet årsregnskaberne fra 499 danske it- og televirksomheder og kan her bringe listen med de 30 største arbejdspladser. Se antallet af ansatte og få et indblik i, hvor mange penge virksomhederne bruger på løn til medarbejderne.

Virksomhed Lønomkostninger Antal ansatte TDC A/S 2.687.000.000 7.989 KMD A/S 2.049.900.000 2.920 IBM Danmark ApS 1.808.516.000 1.989 Cowi A/S 1.701.637.000 2.607 Nets Denmark A/S 1.641.600.000 1.548 NNIT A/S 1.273.696.000 1.556 Telenor A/S 865.000.000 1.925 CSC Danmark A/S 821.900.000 801 Atea A/S 795.792.000 1.292 EG A/S 670.200.000 1.100 Microsoft Danmark ApS 565.413.000 452 Accenture A/S 499.835.000 516 SDC A/S 493.867.000 602 Terma A/S 483.971.000 764 Foreningen Bankdata 476.514.000 679 JN Data A/S 476.040.000 598 Netcompany IT And Business Consulting A/S 475.902.000 680 SimCorp A/S 438.466.000 462 CGI Danmark A/S 374.384.000 527 Thrane & Thrane A/S 374.384.000 541 Stofa A/S 350.224.000 724 Eltel Networks A/S 325.496.000 571 KPMG P/S 304.557.000 328 HI3G Denmark ApS 304.494.000 649 Systematic A/S 272.032.000 441 SAP Danmark A/S 265.434.000 190 Oracle Danmark ApS 264.003.000 238 Hewlett Packard Enterprise ApS 250.201.000 259 BEC (Bankernes EDB Central) a.m.b.a. 248.263.000 653 Atkins Danmark A/S 239.782.000 381

Den danske it-branche befinder sig i en gylden tidsalder, og det kommer ikke mindst lønmodtagerne til gavn.Der er nemlig masser af spændende it-stillinger at vælge imellem, og manglen på it-folk er også med til at sikre yderst fornuftige arbejdsvilkår (og herunder lønninger) i de fleste it-virksomheder.Selvom der findes mange hundrede virksomheder i den danske it-branche, er det dog stadig hos de 20-30 største virksomheder, at langt de fleste it-folk er ansat.Det ses tydeligt i den opgørelse, som Computerworld kan præsentere i denne artikel.I Computerworlds nye Top 100-undersøgelse har vi analyseret årsregnskaberne fra 499 danske it-virksomheder.Samtlige 499 virksomheder har i forbindelse med undersøgelsen oplyst deres lønomkostninger, og samtidig har vi manuelt via årsregnskaberne haft mulighed for at registrere antallet af ansatte i virksomheder.Der er en række krav til de virksomheder, der indgår i Top 100-undersøgelsen. For at være med skal virksomheden enten have personaleomkostninger på 10 millioner kroner eller mere eller en opgivet omsætning på 20 millioner eller mere.Lønomkostningerne er en post i virksomhedens regnskab, som de fleste topdirektører holder et vågent øje med.På den ene side kommer man ikke uden om, at medarbejderne er virksomhedens vigtigste aktiv, og at man - især i it-branchen - er nødt til at betale en ordentlig løn for at kunne få de bedste medarbejdere.På den anden side er lønomkostningerne også en regnskabspost, der ikke må løbe løbsk. De penge, der spenderes her, går man nemlig (i hvert fald i teorien) glip af på bundlinjen.Vi har med udgangspunkt i de 499 virksomheder, der indgår i Top 100-undersøgelsen, trukket en liste med de 30 virksomheder, der har de største udgifter til lønomkostninger.Det er ud fra det parameter, de er rangeret herunder.Samtidig kan du se, hvor mange ansatte, virksomhederne i det seneste årsregnskab har oplyst, at de har.Listen giver et indblik i, hvilke danske it- og televirksomheder, der bruger flest penge på løn og har flest ansatte.Som det fremgår af listen, er det TDC, der har flest ansatte og også har den største omkostning til løn.Det sidste er dog ikke et udtryk for, at TDC-medarbejderne bliver forgyldt, for de 7.989 medarbejdere får hver i gennemsnit en årsløn på 336.000, hvis man dividerer lønomkostningen med antal ansatte.Til sammenligning lyder den gennemsnitlige årsløn hos KMD på 702.000 kroner, og hos IBM Danmark er den på hele 909.000 kroner i gennemsnit.Her skal man dog huske på, at der er tale om meget forskellige virksomheder.Eksempelvis er der i TDC’s meget store medarbejderstab rigtig mange kundeservicemedarbejdere og lignende, der for så vidt godt kan være yngre mennesker, der endnu er under uddannelse, og derfor heller ikke får den højeste hyre.Både IBM og KMD er som arbejdspladser i højere grad kendetegnet ved at have en overvægt af medarbejdere med en længere uddannelse og flere års erfaringer fra arbejdsmarkedet.Det er så til gengæld interessant at sammenligne netop de to virksomheder med en virksomhed som Netcompany, der i de senere år har ansat rigtig mange medarbejdere, og som er i direkte konkurrence med både KMD og IBM Danmark på flere områder.I Netcompany havde man i det seneste årsregnskab en lønomkostning på knap 476 millioner kroner til de 680 registrerede ansatte.Det giver en gennemsnitlig årsløn på lige knap 700.000 kroner.Hos en virksomhed som CSC Danmark er den gennemsnitlige årsløn på over en million kroner, og hos Microsoft Danmark er den på over 1,2 millioner kroner, når den samlede lønomkostning divideres med antal medarbejdere.Det er vigtigt at bemærke, at dette ikke fortæller noget om det generelle lønniveau i virksomhederne.Der kan i princippet være få personer, der får en ekstremt høj løn og dermed trækker gennemsnittet op.Alligevel er det et interessant tal, fordi det siger noget om udgifterne til løn i forhold til antallet af medarbejdere.