Microsoft med overraskende melding om Edge-browseren: Der er nu over 330 millioner aktive brugere

Edge-browseren bruges aktivt på over 330 millioner Windows 10-enheder om måneden, oplyser Microsoft. Edge ligger dog fortsat meget lavt i markedsandelen.

Microsofts Edge-browser, der udkom sammen med Windows 10 i sommeren 2015, anvendes nu aktivt på 330 millioner Windows 10-enheder om måneden.Det har Microsoft oplyst i forbindelse med selskabets udvikler-event Edge Web Summit, der netop har fundet sted i Seattle.Det skriver en stribe internationale it-medier, heriblandt winsupersite.com I en keynote på konferencen skal Charles Morris, Microsofts Edge-chef, have fortalt, at Edge bruges aktivt på over 330 millioner enheder om måneden.Det tal skal holdes op imod, at Windows 10 er installeret på over 500 millioner enheder. Selvom det dermed fortsat er langt fra alle Windows 10-brugere, der anvender Edge, er der kommet langt flere brugere af browseren til.Således kan Winsupersite fortælle, at der så sent som i april 2016 kun var 150 millioner aktive Edge-brugere ifølge Microsoft.“En masse forbedringer og en masse nye funktioner betyder i virkeligheden ikke noget, hvis ingen bruger det. Jeg er virkelig begejstret for i dag at kunne annoncere, at Microsoft Edge tidligere i denne måned passerede over 330 millioner aktive enheder om måneden,” citerer mspoweruser.com Charles Morris for at have sagt.Selvom Edge altså nu, ifølge Microsoft, anvendes aktivt på over 330 millioner Windows 10-enheder på verdensplan, fylder netop denne browser fortsat meget lidt i de leverandøruafhængige markedsstatistikker.Hos Net Applications ligger Edge i den seneste opgørelse over desktop-browsere på en global markedsandel på 5,66 procent. Til sammenligning har den gamle Microsoft-browser, Internet Explorer, i dag en markedsandel på 15,58 procent.Chrome ligger på en markedsandel på 59,38 procent, og Firefox har ifølge Net Applications en markedsandel på 12,28 procent.Hos Statcounter er billedet stort set det samme. Hvis man her trækker en statistik over browsere på desktop- og tablet-markedet, ligger Edge i dag på en global markedsandel på 3,57 procent, mens Internet Explorer har 7,8 procent.I Statcounter-opgørelsen ligger Safari på tredjepladsen med 10,75 procent, Firefox er nummer to med 12,4 procent, og Chrome nupper førstepladsen med en markedsandel på 59,8 procent.