Anmeldelse: Ny dansk bog er det opslagsværk, du skal bruge for at forstå fremtiden for dit job og din virksomhed

Bogen We-economy er en veritabel tour de force ud i det moderne hyperkomplekse samfund. Komplet med grafer og tabeller.

Ifølge vejrudsigten kommer det til et regne fra nu af og til 2032.Så når du ikke længere behøver at bekymre dig om fremtidens vejr, kan du i stedet bruge tiden på at læse Peter Hesseldahls nye bog og bekymre dig om resten af fremtiden. Og det bør du gøre.Hessedahl har lavet lidt af hvert, men bogen med ”We-economy” tager han over 265 sider for alvor sin fremtidsforsker-hat på og leverer et overblik over de store trends, som for alvor former vores nære fremtid.We-economy, som Computerworld har fået mulighed for at læse, inden den udkom forleden, er derfor en veritabel tour de force ud i det moderne hyperkomplekse samfund.Og det, som gør bogen til obligatorisk læsning for alle, der arbejder med en bid af fremtiden, er, at Hesseldahl ikke bare inddrager teknologi men også beskriver de nye platforme, nye ansættelsesformer på arbejdsmarkedet, borgerløn, produktionskæder, udfordringerne med skat i et global økonomi, den nye ekstreme ulighed og hvordan værdiskabelsen kommer til at foregå i fremtiden.Det er områder, som har været vendt før, men det er sjældent, at det kommer i en pakke, hvor alt er dokumenteret og flot illustreret med grafer og figurer.Så selvom det er store emner, der er med i den letlæste bog, så bliver det aldrig til en amerikansk selvhjælps-pixie-bog for travle chefer på udkig efter en genvej.Det er virkeligheden al for kompleks til.Du kan selvfølgelig indvende, at du har alt for travlt med at sælge licenser / udvikle næste version af din software / lede dine medarbejdere til at du har tid forholde dig til fremtiden.Det ville, ifølge Hesseldahl, være en fejl. For hans og bogens grundlæggende antagelse er, at fremtiden byder på langt flere løsninger, som sammensættes til lejligheden.Vil du ikke bare hænge på, men i stedet være en del af de løsninger, så kræver det, at du indretter din forretning langt mere fleksibelt, og at du indgår i tættere samarbejder. Det som professor Carsten Sørensen fra det prestigefyldte London School of Economics betegner som et ”digitalt ægteskab”.Det er ikke nemt. Og Hesseldahl påpeger også en hel del af skyggesiderne, hvis vi vælger en fremtid, der i højere grad består af løsarbejdere og omskiftelige omstændigheder. Det giver en god kontrast til de ofte mere utopisk typisk amerikanske bud på en fremtid formet og drevet af de store it-virksomheder.We-economy koster 229 kroner. Og til den pris kan du roligt købe den til din chef, din ledergruppe eller din bestyrelse. Og derefter forberede dig på nogle grundige diskussioner, når de har læst den.