Morgen-briefing: Kapitalfond overtager mobilselskabet Lebara / Lars Seier, Preben Damgaard og Toke Krose sammen i it-firma / Dansk iværksætter skal med i Ikea-bootcamp

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne mandag morgen.Mobilselskabet Lebara får ny ejer i form af den schweiziske kapitalfond Palmarium.Lebara, der har hovedkvarter i London, har afdelinger i en række lande, erhunder Danmark, Sverue, Norge, Spanien, Frankrig, Australien, Saudi Arabien og Sri Lanka.Ifølge selskabet selv har det 3,5 millioner kunder og 275.000 butikker.Lebaras tre stiftere, Ratheesan Yoganathan, Rasiah Ranjith Leon og Baskaran Kandiah, forlader selskabet i forbindelse med salget.Lars Seier fra Saxo Bank, Preben Damgaard fra Navision og Toke Kruse fra Billy, vil sammen ‘revolutionere arbejdsgangene i verdens bogholderier,’ skriver Børsen. Det skal ske via selskabet Bilagscan. Idemanden er Toke Kruse, der står bag regnskabsprogrammet Billy, mens de to rigmænd er med som investorer. Toke Kruse ejer 40 procent af butikken, mens de to øvrige ejer 20 procent hver. De sidste 20 procens deles af seks medarbejdere.Ideen er, at en virksomhed kan nøjes med at indsende billeder af bilag til Bilagscan, som derefter selv trækker informationerne ud og lægger dem under de rette poster i økonomisystemet. Der afregnes per bilag.Den danske iværksætter-virksomhed Anyware Solutions skal i de næste tre måneder deltage i Ikeas bootcamp i Älmhult i Sverige sammen med ni andre opstartsvirksomheder, der er blevet udvalgt blandt 1.300 kandidater.Bag det to år gamle selskab står Jan H. Christiansen og Morten Bremild. Med sig i bagagen har de en adaptor, der kan skrues i en lampefatning og som indeholder en række forskellige sensorer til at måle fugt, lyd, lys, temperatur, bevægelser i rummet og lignende. Data kan sendes til ejerens smartphone.På bootcampen får iværksætterne foruden et legat på 150.000 kroner adgang til maskiner, test-faciliteter og rådgivning fra Ikea, ligesom de får et målrettet mentorforløb. Alt er uden forpligtelser i forhold til Ikea.Du kan se hele listen over de 10 selskaber, som Ikea har udvalgt til sin bootcamp her. USA’s præsident Donald Trumps beslutning om at blokere for et kinesiske køb af den amerikanske chip-producent Lattice Semiconductor Corp vækker vrede i Kina.Der var ellers indgået aftale mellem Lattice og kapitalfonden Canyon Bridge Capital Partners, der er delvist understøttet af kinesiske penge, om et salg af selskabet for 1,3 milliarder dollar, hvilket ville gøre det til det største kinesiske opkøb af et amerikansk chipfirma.Donald Trump meddelte for få dage siden, at Lattice og Canyon Bridge ‘skal tale alle nødvendige skridt til at fuldt og permanent ophævelse af den foreslåede transaktion’ inden for 30 dage.Det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua skriver, at Donald Trumps beslutning om at blokere for handelen er ‘skadelig for USA’s vækst og for hele den globale økonomi.’