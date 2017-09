Ekspert advarer: Speederen er i bund med Internet of Things - men det kan ende katastrofalt

Sikkerhed og standardisering glemmes fuldstændig i farten af internet of things-industrien, advarer en ekspert. Det kan ende katastrofalt.

Internet of things-udviklingen går ekstremt hurtigt i disse år, men mens alle kan blive enige om det enorme potentiale, der er i IoT, så kniber det mere med at få styr på sikkerheden og standardiseringen.Sådan lyder advarslen fra Michela Menting, der er digital security research director hos ABI Research.Analysefirmaet estimerer, at der der i 2021 vil være 48,8 milliarder enheder på verdensplan, der er koblet op til internettet og dermed indgår i IoT-økosystemet.Desværre bygger langt fra alle IoT-enheder på standarder, og sikkerheden er også vidt forskellig på de mange milliarder enheder.“Det er et flygtigt, fragmenteret og eksperimenterende økosystem. Derfor er det også meget sårbart over for cybertrusler. En succesfuld implementering og udbredelse af IoT-teknlogier vil afhænge af, at man kan stole på enhederne og den underliggende infrastruktur,” skriver ABI Research.Michela Menting uddyber, hvad udfordringen er:“Uden den tillid kan IoT-udbredelsen ende katastrofalt. Og ikke bare i økonomisk forstand. Hvis kritiske enheder som connectede biler eller sundhedsudstyr fejler, kan det have livsfarlige konsekvenser.”“Standarder kan og vil spille en afgørende rolle i at etablere denne tillid. Særligt kan sikkerhedsstandarder være fundament for, at man kan bygge robuste IoT-enheder, som man kan stole på, både ud fra et digitalt og fysisk sikkerhedsperspektiv,” lyder kommentaren fra Michela Menting.ABI Research-chefen forklarer, at standardiserings-arbejdet allerede er i gang, men at udfordringen er, at det skal kunne følge med den generelle IoT-bølge, der allerede ruller med fuld kraft.Derfor opfordrer hun også endnu flere aktører i industrien til at bakke op og hjælpe til med arbejdet.“Udviklingen af guidelines og standarder på IoT-sikkerhedsområdet er er krtisk for at sikre tilliden til IoT, og stakeholdere vil have stor gavn af at engagere sig i sådanne tiltag, da de kan være med til at forme IoT-økosystem i mange år frem.”