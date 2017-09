EU vil forbyde låsning af data til bestemte lande: Data skal kunne flyde frit mellem europæiske lande

EU-Kommissionen vil med nyt udspil sikre, at data ikke låses fast i enkelte lande på grund af kontrakter, jura, politik eller andet. Data skal kunne flyde frit i Europa og opbevares frit.

EU-Kommissionen vil med et nyt udspil gøre det ulovligt at stille krav om, at bestemte data skal gemmes i bestemte lande - sålænge der altså ikke er tale om persondata, som er underlagt særlige regler i den kommende persondataforordning, som træder i kraft 25. maj 2018.Det nye udspil, der blev fremlagt i sidste uge, skal sikre ‘bevægeligheden af ikke-personlige data på tværs af grænser,’ lyder det fra EU.Det skal ‘gøre det nemmere for professionelle brugere af data-storage eller anden processerings-service at skifte service-provider og at portere data uden at lægge stort pres på service-providerne eller forstyrre markedet,” som det hedder.EU-kommissionen peger på, at data i stor udstrækning i dag ikke er mobil, da mange lande har indført forskellige restriktioner, som gør, at data skal blive ‘hjemme’ i det land, hvor de er blevet genereret.Det er imidlertid et område præget af en del uklarhed, mener EU-Kommissionen. Denne uklarhed om love, regler og rettigheder bidrager yderligere til, at mange data-leverandører vælger den nemmeste løsning, nemlig at lade al data blive hjemme.“Samtidig er data-mobilitet i unionen hæmmet af private restriktioner: Juridiske, kontraktuelle og tekniske forhold, der bremser eller hindrer data-portering fra en service-provider til en anden eller tilbage til egne it-systemer - ikke mindst ved ophævelse af kontrakt,” lyder det fra EU.Her ønsker EU ensartede forhold for alle.Udspillet kan meget vel vise sig at blive en fordel for Danmark, der i de seneste år for alvor er begyndt at udvikle sig som datacenterland med etableringen af en lang række store datacentre samt solid konsolidering i hosting-branchen.Både Apple, Google og Facebook er således i gang med datacenter-projekter herhjemme.'s kommende cyberssikkerhedsstrategi[/b]