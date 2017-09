Utilfreds partner beskylder Dell for ordre-fusk: "Der sidder nogle folk hos Dell, der dirigerer vores sager videre til Dustin"

Hos Netsolutions er markedsdirektør og partner Oktay Ilgöy godt træt af samarbejdet mellem Dell og Dustin.

Dustin får særbehandling af Dell. Sådan lyder kritikken fra en partner, der beskylder Dell for at skaffe Dustin mulighed for at fiske ordrer fra andre partnere. Dell afviser kritikken.

Det handler om, at der skal være et åbent samarbejde, hvor der er tillid mellem partner og producent. I mine 25 år i it-branchen har jeg aldrig været udefor, at en producent giver sager videre til andre forhandlere" Oktay Ilgöy, Markedsdirektør hos Netsolutions.

"Uanset om Dustin er god eller ej, så er det uretfærdigt. Det handler om, at der skal være et åbent samarbejde, hvor der er tillid mellem partner og producent. I mine 25 år i it-branchen har jeg aldrig været ude for, at en producent giver sager videre til andre forhandlere," siger Oktay Ilgöy.



Han anslår, at den påståede aftale årligt koster Netsolutions mellem en halv og en hel million kroner i tabt fortjeneste.





"Det er ikke et billede, vi genkender for at være helt ærlig. Vi arbejder rimeligt bredt med vores partnere og har ikke nogen præferencer" Christian Borg Møhl, kanalchef hos Dell

"Jeg tænkte hele tiden, at det kun var os, der oplevede det her, men når jeg taler med de andre forhandlere, så oplever de den samme kamp. Der er nogle kunder, der har en lagt sig fast på en Dell-strategi, så uanset hvordan vi vender og drejer det, så er vi nødt til at have et samarbejde. Det er pest eller kolera," siger Oktay Ilgöy.







"Det er for at være helt ærlig ikke et billede, som vi genkender. Vi arbejder rimeligt bredt med vores partnere og har ikke nogen præferencer og slet ikke, hvis det er sager, som parterne selv finder. Vi kører med et stramt system, der styrer det her,” siger Christian Borg Møhl, der er kanalchef hos Dell i Danmark.



Heller ikke hos Dustin mener man, at anklagen har noget på sig.



"Det her er ikke noget, vi kender noget til. Det som påstås, passer ikke," skriver Eva Ernfors, der er head of group information hos Dustin.



