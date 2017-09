Nu får du kontrol over, hvad dine apps har adgang til: Microsoft øger fokus på privacy i Windows 10

Microsoft har over flere omgange justeret privacy-indstillingerne i Windows 10 efter kritik fra både myndigheder og organisationer. Nu får Windows 10-brugere kontrol over, hvilke dele af computeren en app kan få adgang til.

En opdatering i april måned gjorde det lettere for Windows 10-brugere at få overblik over, hvilke informationer styresystemet indsamler.

Med den næste store Windows 10-opdatering får Microsoft-brugerne nye muligheder for at styre, hvad der foregår på deres maskiner.Med ”Fall Creators Update” bliver nemlig muligt at sige ja eller nej til, om en applikation må få adgang til specifikke dele af brugerens computer. Ligesom på iOS- og Android-enheder begynder Windows 10 således at spørge brugeren, om en given applikation f.eks må få adgang til computerens kamera.”De fleste brugere er vant til at blive bedt om tilladelse til at bruge lokations-data, når de kører en kort-applikation eller lignende.""Nu udvider vi den oplevelse til andre enheds-funktioner i apps, der installeres gennem Windows Store. Du vil blive bedt om tilladelse, inden en app kan få adgang til blandt andet kamera, mikrofon, kontakter og kalender,” hedder det i et blogindlæg fra Microsoft.Microsoft er blevet kritiseret vidt og bredt for dataindsamlingen Windows 10, og i februar udtalte datatilsyn fra hele 28 lande kritik af, at det var uigennemskueligt for brugerne, hvad der blev indsamlet.Den bekymring adresserede Microsoft tilbage i april, med den kommende opdatering fortsætter det øgede fokus på privacy tilsyneladende.”Fall Creators Update” bliver tilgængelig 17. oktober.