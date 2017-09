“

"For nogle år tilbage sad jeg som administrerende direktør for Oracle i Danmark og i den periode kørte vi en hård Linux-agenda og en hård open source-agenda.



Jeg var formand for foreningen af danske open source-leverandører og holdt i den periode mange møder med politikere for at få Folketinget til at vælge et open source-dataformat frem for Microsofts .doc-format.



På det tidspunkt havde Microsoft en dominerende position, når det kom til tekstbehandling.



Alle talte om Word og alle talte om Excel, men vi synes, at Microsoft udnyttede det til at tage for mange penge for selskabets produkter.



Vi ville gerne have, at det offentlige Danmark skulle bruge et format, der hed ODF, der var open source og Linux-baseret. På det tidspunkt kunne de virkelig ikke lide det. Fronterne mellem .doc-formatet og ODF-formatet var trukket skarpt op.



Jeg brugte en masse tid på at overbevise politikerne om, at det her var vigtigt for den offentlig sektor, og det var med i finanslovsforhandlinger.



Vi kom ret langt med vores agenda i open source-foreningen, men så lige pludselig bliver jeg ringet op af Microsoft, der fortæller, at Steve Ballmer [topchef for Microsoft 2000-2014, red] gerne vil have et møde med os, fordi han er meget bekymret over den udvikling, som han ser i Danmark.



Vi mødtes i nogle kontorlokaler inde i byen hos open source-foreningen. Så sad vi så der med Steve Ballmer med hele hans horde af advokater på den ene side og formandskabet for open source-foreningen på den anden side.



Pludselig sad jeg der som lille administrerende direktør hos Oracle Danmark, som var konkurrent til Microsoft og holdt møde med Microsofts globale topchef omkring dokumentformater.



Han var meget behagelig og meget vidende. Han var meget tilstede, og det var imponerende at mærke.



Han var bekymret for, at hvis vi fik ret og staten valgte ODF som dokumentformat, så havde Microsoft miste sin styrke på Officepakken. Hvis det skete i Danmark, så kunne det jo ske alle steder.



Jeg synes, at det var meget stærkt lederskab fra hans side at han sad der og holdt møde med os.



Han var jo nummer et i Microsoft og desuden en af verdens rigeste mennesker på det tidspunkt, sad og holdt et møde med os.



Det var en supergod oplevelse at møde ham, og der lærte jeg en del omkring at kunne engagere sig på alle niveauer i noget, der er vigtigt for ens forretning.



Der er ikke nogen tvivl om, at det var vigtigt for hans forretning, for ellers havde han ikke været der.



Noget af det jeg lærte på det møde var, at uanset hvilket job du har, så skal du engang imellem helt ned på det laveste niveau og fikse et eller andet i din virksomhed.



Selvom Columbus omsætter for 1,3 milliarder kroner, så er der stadig behov for, at alle ledere er på det detaljerede niveau en gang imellem.



For et par år siden havde jeg foreksempel en situation, hvor vi havde et projekt, der var kuldsejlet i en af vores forretningsenheder, hvor kunden ringede og var utilfreds.



Det var i et andet land, men jeg satte mig i styregruppen og tog ansvar for, at vi fik afleveret projektet til den pågældende kunde.



Der sad jeg i halvandet år og tog til det pågældende land en gang om ugen og brugte to dage på den pågældende kunde.



Der var jeg projektleder og helt tæt på forretningen. Det skal man kunne i sådan en rolle, som jeg har.