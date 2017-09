Outlook sendt til tælling i Europa: Sådan ramte kæmpe nedbrud brugerne

Europæiske brugere af Outlook oplevede mandag problemer med at sende meddelelser. Det sendte kom aldrig længere end mappen for kladder.

Mandag havde en af verdens førrende email-programmer i streng start på ugen.En del af de europæiske brugere af e-mailprogrammet Outlook blev mandag morgen ramt af af et større nedbrud, der varede det meste af dagen.Problemerne tog sin begyndelse fra morgenstunden, hvor man efter Windows egne oplysninger blev opmærksom på problemet klokken 05:20.Til at starte med så det ud til, at brugere på globalt plan var ramt, men efter kort tid kunne Windows indskrænke sig til, at det var de europæiske brugere, der var ramt af nedbruddet.Problemerne drejede sig både om at opnå adgang til Outlook-konti og de, der fik adgang, oplevede, at deres emails ikke blev sendt afsted, men i stedet landede i mappen til kladder.Det meste af dagen kan brugerne i følge Microsoft selv have oplevet problemer med at sende emails, og det var i følge Windows selv først kort tid før midnat, at man kunne konstatere, at problemet var løst.I en besked skriver Microsoft således en halv times tid før midnat, at alt igen kører normalt, og at et fåtal af brugerne ville kunne opleve, at meddelelser, der blev sendt imens problemet stod på ville kunne opleve, at deres beskeder blev leveret med en vis forsinkelse.Oplevede du nedbruddet? Fortæl os i kommentarfeltet, hvis du i går oplevede problemer med Outlook, og hvordan det påvirkede din arbejdsdag.