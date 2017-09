Nu stiger prisen på at få repareret en ødelagt iPhone-skærm: Så meget koster det

Det er ikke kun prisen på nye iPhones, der fortsætter med at stige. Det er også blevet en dyr fornøjelse at komme til at ødelægge skærmen.

Priserne på de nyeste iPhones starter ved 6.199 kroner for den billigste iPhone 8-model og går så helt op til 10.249 kroner for den dyreste iPhone X.Det er dog ikke kun prisen for en ny iPhone, der er steget over de senere år. Det er nu også blevet dyrere at få repareret en ødelagt iPhone-skærm.The Verge fortæller , at Apple i løbet af weekenden har hævet prisen for en ny iPhone-skærm med 20 dollars, omkring 125 kroner.Dermed koster det i USA nu 149 dollars at få en ny skærm på en iPhone 6S og 7, mens prisen er 169 dollars for 6S Plus, 7 Plus og de nye iPhone 8-modeller - det svarer til 1.052 kroner direkte omregnet til dansk valuta.Hos en dansk service-butik koster det i dag omkring 1.300 kroner at få skiftet skærmen på en iPhone 7 Plus.Det er endnu ikke offentliggjort, hvad det kommer til at koste at få skiftet skærmen på en iPhone X, men alt tyder på, at det vil blive en endnu dyrere fornøjelse.Som The Verge også skriver, så gælder de nævnte priser kun, hvis du ikke har en foresikring via Apple, for med AppleCare+ gælder andre, lavere priser.iPhone 8 kan købes i butikkerne fra på fredag, mens iPhone X kommer til november.