I dag kan Nets-medarbejdere trække milliard-gevinst hjem: Står til at score kassen

En række topmedarbejdere hos betalingsselskabet Nets kan fra i dag score kassen. De kan nemlig indløse et incitamentsprogram til op imod 1,3 milliarder kroner.

Tirsdag åbnes der op for, at "nøglemedarbejdere" hos betalingsgiganten Nets kan indløse deres incitamentsprogram.Det betyder, at de potentielt kan hæve 1,3 milliarder kroner, hvis de sælger de resterende aktier, de blev tildelt i forbindelse med børsnoteringen for knap et år siden. Det skriverMuligheden for at hæve milliongevinsten kommer i dag, da den såkaldte "låste periode" for salg af aktier fra programmet ophører. Den første tredjedel af programmet blev solgt ved børsnoteringen i september sidste år og indbragte i omegnen af 660 millioner kroner.Selvom det tegner til at blive en dejlig tid for de omkring 70 nøglemedarbejdere, der har fået tildelt programmet, så vækker den her type belønning, der i øvrigt er den største i Norden nogensinde, ikke den store glæde hos Michael Møller, der er professor på Copenhagen Business School (CBS)."Jeg er relativt skeptisk overfor disse incitamentsprogrammer, da der er så mange andre effekter af dem," siger han.Det bør understreges, at en række medarbejdere er afskåret fra at sælge deres del af programmet, da de i følgekan have insider-viden om et kommende salg til en kapitalfond.Der er heller ingen tvang for at realisere programmet, da medarbejderne kan håbe på en øget kurs og dermed en større gevinst ved et senere salg.