Industrigigant slutter sig til datacentres afgiftskamp: Regeringen kigger på sagen i efteråret

Foto: Aalborg Portland

Cementproducenten Aalborg Portland tilslutter sig nu de danske datacentre i kampen mod afgift på overskudsvarme. Ministeren siger, at regeringen vil have fokus på overskudsvarme henover efteråret.

Annonce:



Annonce:

Foto: Aalborg Portland

Computerworlds beregning For at nå frem til de tal, der ligger til grund for den her atikel, har vi taget udgangspunkt i en beregning foretaget af mediet ing.dk



Ing. dk's beregning angiver, hvor meget strøm Apples datacenter i Tjele kommer til at bruge - 700 GwT, hvilket svarer til 700.000 MWh.



Vi regner derefter på Dansk Fjernvarmes foranledning med en udnyttelsesgrad på 80 pct. og dividerer med Dansk Fjernvarmes eget standardhus på 130 kvm med et årligt fjernvarmeforbrug på 18.1 MWh



700.000 MWh x 0.8/18,1 = 30939.



Dermed ved vi altså, at 700 GWh svarer til muligheden for at opvarme ca. 31000 husstande.



De 700 GWh svarer til 0,7 TWh, hvilket er den enhed, som Energistyrelsen benytter i deres fremskrivning af det samlede elektricitetsforbrug.



Energistyrelsen har i sin fremskrivning af energiforbruget lavet en beregning over, hvor meget elektricitet de danske datacentre kommer til at bruge frem mod 2030.





Kilde: (https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Basisfremskrivning/tal_bag_figurer_og_tabeller_170316.xlsm Baggrund 10. Figur 104)



Med deres fremskrivning kan vi gøre som følger:



0,7 TWh = 31000 husstande.

0,7 TWh /7 = 31000 /7

0,1 TWh = 4430 husstande



Herefter kan vi gange op med det antal TWh som fremskrivningen indikerer for hvert år. Se tabellen.

I mere end 10 år har de danske datacentervirksomheder råbt på at få lov til at bruge overskudsvarmen fra deres datacentre til noget fornuftigt.Nu slutter en af landets andre helt store strømslugere sig til koret af industrielle stemmer, der vil have afgiften på overskudsvarme fjernet, så virksomhederne eksempelvis kan lede varmen ud i fjernvarmenettet. Det skriver Børsen. "Det er helt tosset, at man ønsker grønne løsninger blandt andet ved at udnytte overskudsvarme, og så skaber et afgiftssystem, der er en forhindring for det," siger administrerende direktør for Aalborg Portland Michael Lundgaard Thomsen til Børsen Aalborg Portland er en af dansk erhvervsliv helt store strømslugere og har tidligere været særdeles aktiv i den politiske debat omkring afskaffelse af NOx-afgiften og PSO-afgiften, og derfor er det også en spændende aktør for de danske datacentre at få med på holdet, når det kommer til kampen for at komme af med afgiften på overskudsvarme.For de danske datacentre rummer en afgiftslettelse et kæmpe potentiale for at fodre det danske fjernvarmenet med den overskudsvarme, der produceres i de datacentrene.Beregninger foretaget af Computerworld viser, at man teoretisk set i 2030 vil have overskudsvarme nok i de danske datacentre til at opvarme flere end 200.000 boliger.Beregningen er lavet udfra en fremskrivning fra Energitilsynet over, hvordan strømforbruget i de danske datacentre vil udvikle sig de kommende 2030.Med endnu en stemme i koret, der synger for en ophævelse af afgiften på overskudsvarme er der lagt op til et spændende efterår i dansk politik.Overfor Børsen forklarer Klima-og energiminister Lars Christian Lilleholt (V), at man i regeringen er klar over udfordringerne i forhold til overskudsvarme, og at regeringen ønsker, at kigge på sagen i forbindelse med energiudspillet for 2020 til 2030.Dermed kan vejen være ved at blive banet for, at politikerne gør noget ved den dagsorden, man fra datacentrenes side har råbt op omkring i mange år.