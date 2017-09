Salget af pc-skærme dykker voldsomt: Her er de nye salgstal fra Dell, HP, Lenovo, Samsung og LG

Der bliver solgt færre og færre pc-skærme, og langt de fleste producenter mærker konsekvenserne på den hårde måde i øjeblikket.

Det er ikke kun pc’er, der sælges færre af i disse år - også salget af computer-skærme falder ikke overaskende.Ifølge en ny IDC-opgørelse blev der i andet kvartal i år sendt 28,5 millioner pc-skærme ud på markedet fra producenterne.Det er et fald på 6,4 procent i forhold til samme kvartal sidste år.Analysefirmaet venter, at tilbagegangen vil fortsætte i andet halvår 2017, men dog kun med et fald på 1,7 procent.For hele 2017 er det vurderingen, at der vil blive sendt 117 millioner skærme ud på markedet. Det antal skærme vil i 2020 være faldet til under 112 millioner om året."IDC forventer, at det globale marked for pc-skærme vil fortsætte med at skrumpe med omkring to procent om året fra 2018 til 2020,” skriver IDC i analysen.Dell er ifølge IDC verdens største producent af pc-skærme i andet kvartal i år med en markedsandel på 19,5 procent, og det er også Dell, der har mest vækst med en stigning på 6,6 procent i forhold til samme kvartal sidste år.Dell er samtidig den eneste af de fem største spillere på markedet, der ikke går tilbage i antal enheder i kvartalet.HP ligger på andenpladsen med en markedsandel på 13,9 procent, mens Lenovo har 9,9 procent af markedet.De mest almindelige skærmstørrelser er i dag 21,5 tommer og 19,5 tommer - de to typer skærme står for henholdsvis 22,2 procent og 11,6 procent af de nye skærme, der blev sendt afsted fra producenternes fabrikker i årets andet kvartal.Her kan du se, hvordan de fem største producenter klarede sig i årets andet kvartal: