Bang & Olufsens nyeste højttaler skal skabe lige så meget stilhed som vidunderlig musik

Foto: B&O

Bang & Olufsens BeoShape er en væghøjttaler ulig alle andre, for formålet med højttaleren er ikke kun at se godt ud og afspille smuk musik. Det er også at skabe en bedre stilhed

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Også rekruttering bliver mere digital og social: ”SocialMedia Boost har enormt potentiale” Det er svært at ramme it-profiler, og det skaber efterspørgsel på databaseret jobannoncering, der gør netop dét. Derfor lanceres SocialMedia Boost. | Læs mere

Øivind Slaatto, designeren bag både BeoShape og B&O Play A9. Foot: Morten Sahl Madsen

I hans søgen efter indlysende og naturlige geometrier fandt han de sekskantede moduler som velegnede former, der kunne bryde lyden med både sine skarpe kanter og specielle materialer

Højttalere har altid haft et formål: At videreformidle et medies informationer i vibrationer, som kan modtages i det indre øre og omdannes til impulser, der folkes som smuk musik.Eller dubstep, hvis man er til den slags.Men højttalerens rolle har ændret sig de seneste år. Man samler sig ikke længere i hjemmet foran radioen eller stereoanlægget for attil musik. I stedet samles lyden omkring én, mens man foretager sig andet.Lyd er blevet et tapet, en baggrundsfarve, som nydes, mens maden laves, bogen læses eller børnene leger, hvilket er samme årsag til, at trådløse bluetooth-højttalere er blevet så populære de seneste år.Det er en bølge, som Bang & Olufsens hippe datterselskab, B&O Play, rider på med sine A- og Beolit-produkter.BeoShape er et produkt, der rammer lige ned i den trend: Det er en højttaler, der slet ikke ligner en højttaler og som spiller englesmuk musik.Og så gør den noget lidt uventet.Den er med til at skabe en bedre stilhed.BeoShape er en samling af forskellige højttalermoduler i sekskantede former, der kan samles på et utal af måder og geometriske mønstre.I systemet findes der fire forskellige moduler: Højttaler, forstærker, “computerhjerne” og et modul med støjreducerende materiale, der skal fjerne dårlig akustik i rummet.Højttaler-systemet er designet og udtænkt af designeren Øivind Alexander Slaatto, der blandt andet står bag Louis Poulsens Patera, Le Klints Swirl-lampe og ikke mindst B&O Plays A9-højttaler.Inden han kom ind på Danmarks Designskol, studerede han på musikkonservatoriet, og det var et lydmæssigt problem, der fik ham til at udtænke BeoShape.“Jeg fik ideen til BeoShape i min tegnestue. Her er der en elendig akustik, hvor du knap nok kan tale to og to sammen, så jeg måtte finde på en løsning, der kunne tage rumklangen,” siger Øivind Slaatto til Computerworld.“Det virkede indlysende at bruge modulerne til noget, der både tog og skabte lyd: En højttaler, der både ville have en funktion, når den spillede musik, men også når den er slukket,” siger Øivind Slaatto.Det krævede, at der kom en ny produktchef inde hos Bang & Olufsen, der kunne se fornuften i at bygge en højttaler, der skaber god stilhed. Men nu - godt tre år senere - hænger BeoShape på væggen foran os.Højttaleren - eller højttalerne alt efter verdenssyn - styres via BeoSound Core, der fungerer som hub for de andre højttalere og forstærkere i systemet.Lydkvaliteten er som forventet af B&O, og som forventet af et setup, der hænger på væggen og ikke har den store tykkelse eller tilknyttede subwoofer.Indbygget er også “Band on the Wall,” der er en samling algoritmer, der får lyden fra et musikstykke til at blive på specifikke højttalere. En guitar lyder altså fra den øverste venstre højttaler og bassen i bunden eller omvendt.Og det virker. Lyd-conniseours vil nok finde lyden lidt for bas-fattig, men vi oplevede følelsen af et bredt felt af musik. Som var der et egentligt band, der spillede foran os.Højttalerne er udviklet som et samarbejde mellem Øivind Slaatto og Bang & Olufsens ingeniører og kan udvides, som man ønsker det.Opdelt i små dele kan man købe en lille pakke (mindst seks) og samle dem derefter. I princippet kan du have 40 sekskanter i et DNA-agtigt mønster på væggen.Du kan frit vælge, hvordan den samles, og du kan frit vælge, hvor mange elementer, du vil have.Prisen er selvfølgelig ganske B&O’sk: En pakke med 12 tiles, hvoraf fire er højttalere, koster knap 36.000 kroner.Det setup, som vi lyttede til i Bang & Olufsens flagskibsbutik på Frederiksberg, kostede 84.000 kroner.Det er også en form for penge, men det er også en form for designerprodukt, du ikke kan få andre steder.B&O fortæller selv, at selskabet har oplevet en stor interesse fra restauranter, hoteller og store virksomheder, der ser fordelen ved BeoShape.