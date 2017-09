Er du fanget i Google og Symantecs certifikat-slagsmål? Her er det gratis alternativ

Google stoler ikke længere på sikkerhedscertifikater fra Symantec og fjerner godkendelsen af dem. Men et gratis alternativ kan hjælpe de mange it-ansvarlige, der nu skal ud og finde nye certifikater til deres hjemmesider.

Sikkerhedsfirmaet Symantec er blandt de største leverandører af sikkerhedscertifikater. Med Googles beslutning in mente, er det mildest talt usikkert, om det fortsætter med at være tilfældet.

Hvis du bruger et sikkerhedscertifikat fra Symantec til dine domæner, så bliver dine hjemmesider snart sværere at finde på internettet og markeret som usikre i verdens mest populære internet-browser.Google godkender nemlig ikke længere certifikater udstedt af Symantec, og derfor skal website-ansvarlige ud og finde nye certifikater, hvis de ikke vil stemples som usikre på internettet.Men der findes et gratis alternativ til Symantec, som kan levere den eftertragtede grønne hængelås ved siden af dit domænenavn. Let´s Encrypt er en non-profit-løsning finansieret af blandt andet Mozilla, Google, Cisco og Facebook, og fordi organisationen har automatiseret stort set hele processen, kan den udstede pki-certifikater på få minutter.I dag udsteder Let´s Encrypt kun standard domæne-validerede certifikater, men fra januar 2018 udsteder organisationen også de såkaldte Wildcard-certifikater, der også kan benyttes på underdomæner.Det er ligegyldigt for almindelige hjemmesider, men sites med mange underdomæner slipper for at skulle have flere forskellige certifikater.Cirka hvert tredje sikkerhedscertifikat på internettet er udstedt af Symantec, men Google vil i løbet af det næste år fjerne godkendelsen fra alle Symantec-certifikater udstedt før 1.juni 2016.Og de hjemmesider, der ikke skaffer nye certifikater inden, får store problemer.Google har gennem flere år brugt sin position som de facto-gatekeeper til internettet til at udbrede kryptering, og Chrome-browseren, der er verdens suverænt mest udbredte, vil markere sider uden certifikat som ”non-secure”.Google rangerer desuden systematisk hjemmesider uden certifikater lavere i søgeresultater, og derfor bliver man så godt som usynlig på internettet, hvis man ikke har et nyt certifikat på plads.Cirka 58 procent af internettets hjemmesider bruger i dag HTTPS.