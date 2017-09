Skattetryk og mangel på folk presser Columbus til at ansætte folk i udlandet: "En dansk medarbejder er konstant i konkurrence med en global medarbejder"

Danske medarbejdere er dyre at ansætte, og det flyder ikke ligefrem med kvalificerede kandidater. Derfor kigger Columbus-boss Thomas Honoré mod udlandet, når han skal ansætte folk.

"Problemet er, at vi på grund af det danske skattetryk skal betale så meget mere for dem i løn i forhold til for eksempel amerikanske medarbejdere, der har en anden lønstruktur i forhold til skatten," siger Thomas Honoré.

"Vi servicerer vores kunder globalt, så hvis vi får et projekt for en kundes datterselskab i hele verden, så ville vi typisk lave noget her i Danmark og så rejse rundt og lave det arbejde for den pågældende kunde. Men i sådanne tilfælde tænker vi meget over, hvor kernen af det team skal sidde. Hvis det kun skal sidde i Danmark, så kan det simpelthen blive for dyrt," siger Thomas Honoré.



"Så tager vi i stedet nogle medarbejdere fra Rusland, Indien og England og laver et kombineret team, der servicerer den kunde globalt. Du kan sige, at en dansk medarbejder derfor konstant er i konkurrence med en global medarbejder."

Men den danske medarbejder kan jo ikke vinde den konkurrence rent lønmæssigt?

"Nej, ikke lønmæssigt. Derfor skal konkurrencen vindes kompetencemæssigt eller som kombinationen af kompetencer og løn."

Men du sagde tidligere til mig, at vi er på niveau med de internationale medarbejdere. Man kan vel ikke vinde ved blot at være på niveau?

“Nej, det er da også derfor, at der rykker en masse arbejdspladser ud af landet i øjeblikket til andre økonomier. Det er ikke kun til Indien. Det er også til Polen, Tjekkiet og andre steder i Europa, hvor der er en helt anden omkostningsstruktur primært på grund af skatten,” siger Thomas Honoré.

FAKTA Columbus Virksomheden arbejder med at hjælpe virksomheder indenfor produktion, fødevarer og detail digital tranformation og ERP-systemer.



Omsætningen var i 2016 på 1193 millioner kroner.



Målsætningen for 2017 er at omsætningen skal nå 1350 millioner kroner.



Væksten skal både komme organisk og via opkøb. I 2017 har virksomheden allerede foretaget et opkøb, og ledelsen har meddelt, at man er parat til at foretage flere opkøb, hvis relevante muligheder viser sig.



Majoritetsaktionær i Columbus er en af dansk erhvervslivs store profiler Ib Kunøe, der også er bestyrelsesformand.



Administrerende direktør for Columbus er i øjeblikket Thomas Honoré, der har en fortid hos Oracle Danmark.

Columbus-chefen slår fast, at alle de danske medarbejdere er dygtige, men at omkostningsniveauet ikke overraskende er markant højere i Danmark end i andre dele af verden.



Derfor giver det for Columbus tit mening at blande sine hold, så nogle funktioner, der understøttes fra udlandet, mens foreksempel kundekontakt og support varetages på dansk, hvis kunden har det behov.



“Det kan sagtens være sådan, at omkostningerne til en medarbejder i Indien er en femtedel af, hvad den er i Danmark, hvor begge medarbejdere har stort set de samme kompetencer. Hvis det skal give mening, så skal danskeren være fem gange så produktiv som inderen, og det er der ikke så mange der er," understreger Thomas Honoré.

Selvom det kan lyde som en belejlig spareøvelse for topchefen at placere en del resurser i udlandet til en brøkdel af den løn, som danske medarbejdere skal have haft.



Det er dog ikke den eneste fordel, man hos Columbus drager af at "blande holdene".



"Det handler ikke kun om at spare. Det vi manglede var kompetence, så ved at bygge en forretning op, så vi kan ansætte i Ballerup eller i Vilnius er vi sikre på, at vi kan få den kompetence, vi skal bruge. Det handler også om tilgængelighed af ressourcer, og det er ligeså vigtigt som omkostninger,” siger Thomas Honoré.

Og det siger du ikke bare fordi, det lyder mere behageligt at tale om rekrutere fra en global arbejdsstyrke end at spare på lønbudgettet?

“Jeg driver en børsnoteret virksomhed, og jeg har ikke nogle problemer med at spare på omkostningerne. Det er en del af mit job at kunne levere service til vores kunder til de laveste mulige omkostninger.”

