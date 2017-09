Svensk milliardordre til Cerner sætter udbudskonkurrenter i Region Syddanmark under pres

Region Skåne vælger Cerner som leverandør af en it-løsning til en milliard svenske kroner. Cerner er også med i opløbet om en lignende kæmpeordre i Region Syddanmark.

Annonce:



Annonce:

Just på den anden side af Øresundsbroen er man som i Danmark i færd med at opdatere sig på den digitale front i sundhedsvæsenet.Region Skåne har netop lagt sig fast på, at det skal være amerikanske Cerner, der skal levere den sydsvenske pendant til den sjællandske Sundhedsplatform.Ordren på det nye "Vårdsystem" har en værdi på en milliard svenske kroner svarende til 780 millioner danske kroner. Det skriver vores søstermedie"Vi er de første i Sverige, der opnår et sammenhængende it-system indenfor sundhedsplejen, "siger regionens talsmand Henrik Fritzon (S).Systemet skal hjælpe med journalhåndtering og øge patientsikkerheden i sundhedsvæsenet i regionen, ligesom de systemer man i de danske regioner i øjeblikket vælger.Derfor sender det skånske valg af Cerner da også et signal til politikerne i Region Syddanmark, der i øjeblikket er i færd med at gennemføre et udbud på et lignende system.Ordren er særligt interessant i en dansk kontekst, da Cerner også er med i opløbet til at vinde ordren på en EPJ-løsning i Region Syddanmark.Dermed kan amerikanerne score en "Scandinavian Double", hvis man også vinder ordren på systemet i Region Syddanmark.Det er dog ikke en sikker sejr på dansk grund endnu. Cerner, der er prækvalificeret i et partnerskab med CGI Danmark, skal nemlig slå to andre prækvalificerede kandidater - danske Systematic og Cambio Healthcare.Den svenske ordre kan ses som en form for signal til politikerne i Region Syddanmark om, at man fra skånsk side i hvert fald siger god for løsningen fra Cerner.Det er dog ikke sikkert, at man fra politisk hånd i Syddanmark vil tage hensyn til hverken signalet fra svensk side eller andre signaler.Amerikanske Epic og NNIT, der står bag Sundhedsplatform, som er valgt i Region Hovedstaden og Region Sjælland, er nemlig fravalgt som mulig leverandør af region Syddanmark.Det har vakt stor frustration hos NNIT, der har stillet sig uforstående overfor, at man ikke engang får lov til at byde på opgaven.Region Syddanmark træffer endelig afgørelse om, hvem der skal være leverandør af EPJ-systemet omkring 1. marts næste år.