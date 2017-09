Amerikansk top-investor på besøg hos danske iværksættere: I er for skrøbelige

Iværksætter fra Norden skiller sig ud på en række særlige punkter, fortæller amerikanske Adeo Ressi, der i sin karriere har mødt tusindvis af tech-iværksættere fra hele verden

Mange iværksættere vil helt uundgåeligt komme til at balancere på afgrundens rand i perioder af deres liv.Derfor skal de være udstyret med en helt særlig psyke, hvis de skal have succes, lyder det fra den amerikanske investor og iværksætter Adeo Ressi, da Computerworld interviewer ham i forbindelse med den københavnske tech-konferencen, Tech BBQ.I sit arbejde er han stødt på tusindvis af håbefulde iværksættere fra hele verden, der har gennemgået en særlig psykologisk personlighedstest.250 af dem, der har gennemgået testen kommer fra Skandinavien.Adeo Ressi forklarer, at iværksættere, der ifølge testen vurderes til ikke at have den rette psykologiske profil, bliver "flagget" - altså fremhævet med en særlig markering i testen.“Og vi ser helt generelt flere iværksættere med 'i Skandinavien,” siger han og uddyber:“Som iværksætter har du brug for en meget lang distance ud til afgrunden, men iværksættere med 'er kendetegnet ved at have kortere afstand til afgrunden, og derfor har de en større risiko for at bryde sammen og tage deres virksomhed med i faldet. Et sammenbrud kommer til udtryk på samme måde for alle mennesker, men nogle mennesker bryder ganske enkelt hurtigere sammen end andre gør.”Adeo Ressi er grundlægger af Founder Institute, der er et såkaldt acceleratorprogram for startup-virksomheder.Her gennemgår iværksætterne et slags træningsprogram i iværksætteri.Han forklarer, at stort set alle de iværksættere, som er bleveti Founders Insititutes program er endt med at fejle.“Men jeg vil gerne påpege, at en test ikke kan besegle en persons skæbne. Derfor fortsætter vi også med at tage iværksættere ind, selvom testen har flagget dem. Vi tror på, at alle mennesker kan udrette fantastiske ting under de rette forhold,” siger Adeo Ressi.Founders Institutes data på skandinaviske iværksættere er dog langt fra entydigt negativt.Eksempelvis har de skandinaviske iværksættere, der har taget Founders Insitutes test, en gennemsnitsalder på 34,5 år, hvilket betyder, at de er 1,7 år ældre end det globale gennemsnit.Ifølge Adeo Ressi viser Founder Institutes undersøgelser, at ældre iværksættere - alt andet lige - har større sandsynlighed for at få succes.Founder Institute har ligeledes identificeret to karaktertræk, der kendetegner succesfulde iværksættere.Det ene er såkaldt flydende intelligens, mens den andet er åbenhed.Førstnævnte måler din evne til hurtigt at lære og hurtigt at omsætte den læring til praksis, mens “åbenheden” beskriver din evne til at se verden - og vurdere dine omgivelser - korrekt.Her viser undersøgelsen, at de skandinaviske iværksættere har en højere grad af flydende intelligens, mens de til gengæld har en lavere grad af åbenhed.Founder Insitutes tal viser ligeledes, at skandinaviske iværksættere er mere ekstroverte end gennemsnittet, hvilket dog ikke direkte er koblet til sandsynligheden for a de få succes.