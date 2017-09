Derfor er Danmark 'skeptisk' over for EU-forslag om ny skat til it-kæmper som Google og Facebook

Frankrig vil have indført en særlig omsætningsafgift, så it-giganterne kan komme til at betale mere i skat i Europa. Men finansminister Kristian Jensen (V) er 'skeptisk.' Se her hvorfor.

Der har i de senere år været øget søgelys på rækken af især amerikanske it-giganters skattebetaling i Europa, som i mange tilfælde har været meget lav.Dette skyldes, at giganterne opererer i multinationale sammenhænge og derfor udnytter muligheden for at flytte deres indtjening - som de jo beskattes af - til de EU-lande, der har de for dem mest fordelagtige skattevilkår.Selv har EU peget på, at Googe og Facebook har undgået at betale skat ved hjælp af 'kreativ omgang med bogføring og skattebetalinger' og ved at 'cirkulere al omsætning til lande med lave skatte som Irlan og Luxembourg.'Det har fået Frankrig til at foreslå, at EU indfører en særlig beskatning af it-selskabernes omsætning fremfor deres indtjening.Forslaget har opbakning fra en række lande. Men ikke Danmark, hvor finansminister Kristian Jensen (V) har vakt nogen opsigt med sin skepsis over for forslaget.Kristian Jensen siger til Politiken , at han mangler svar på en række ‘basale’ spørgsmål i forbindelse med en eventuel indførelse af det, som han kalder en ‘omsætningsafgift.’“Hvordan vil en sådan omsætningsafgift ramme dem, der i forvejen betaler deres selskabsskat? Og hvordan vil den spille sammen med andre omsætningsafgifter såsom moms? Og for det tredje: Hvad gør man for at få det afgrænset til internet i forhold til, at man kan have servere, der står mange steder i verden? Der er nogle helt basale spørgsmål i den franske model, som der ikke er svar på. Og derfor er vi skeptiske over for det,” siger han til Politiken.Han peger over for avisen på, at Danmark hellere ser, at der bliver kigget på reglerne for transfer pricing.Google landede i 2016 et overskud på 12,3 millioner kroner på sin danske forretning, viser selskabets årsregnskab.Overskuddet blev landet på en omsætning på knap 210 millioner kroner i Danmark, hvilket er en pæn stigning i forhold til året før, hvor Google Danmark omsatte for 166 millioner kroner.Tallene afspejler dog næppe et retvisende billede af Googles reelle størrelse i Danmark.Google bogfører nemlig langt størstedelen af sin meget store europæiske annonceforretning i Irland, hvor mange af de store it-virksomheder på grund af lav beskatning har placeret deres europæiske hovedkvarterer.De tæller foruden Google selskaber som Apple, Microsoft, Dell, Dropbox, eBay, Facebook, LinkedIn, Oracle, PayPal, Twitter, Uber og Airbnb.Markedet for betalte søgeresultater - som Google fortsat dominerer - er alene herhjemme på næsten tre milliarder kroner. Således var markedet for betalte søgeord i Danmark i 2015 på 2,74 milliarder kroner, viser onlinemarkedsstatistikken fra FDIM. Dette marked er præget af solid vækst.Størstedelen af dette beløb fakturerer Google fra Irland til de danske kunder.Google peger i regnskabet da også på, at Google Danmark arbejder med at ‘levere markedsføringstjenester til Google Ireland Limited' samt med forskning og udvikling til moderselskabet.Selskabet beskæftiger herhjemme små 80 medarbejdere.Det er tidligere kommet frem, at Google har gigantiske administrationsomkostninger i sin irske forretning på ikke mindre end 126 milliarder kroner om året.De meget store administrationsomkostninger gør, at der kun bliver et meget lille beløb tilbage, som Google skal svare irsk selskabsskat af.Den konstruktion har fået en del kritik, hvilket du kan læse mere om her:Heller ikke herhjemme betaler Google ret meget i skat.Ifølge de åbne skattelister fra danske Skat i 2014 betalte Google blot 3,3 millioner kroner i skat i Danmark, hvilket modsvarer den opgjorte omsætning herhjemme. I 2015 betalte Google ifølge skattelisten godt 3,3 millioner i skat.Du kan læse mere om de store it-giganters skattebetalinger i Danmark her: