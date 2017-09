Fremadstormende Huawei sender klar besked til Apple med ny kampagne: Vil 'æde æblet'

Huawei, der længe har kapret markedsandele på smartphonemarkedet, markerer nu med en ny videoreklame, at selskabet går direkte efter Apples position på markedet.

Et af de mest legendariske reklamefremstød i it-industriens historie er Apples 1984-video, der blev vist første gang i forbindelse med Super Bowl det år.Her introducerede Apple sin Macintosh-computer og samtidig hånede Apple den gammeldags tilgang til 'maskiner'. På det tidspunkt var det i høj grad IBM, tankerne blev ledt hen på.Nu bliver Apple selv udsat for en lignende kampagne. Denne gang er det på smartphone-markedet, og det er Huawei, der er afsenderen.Her anvendes ikke slet skjulte hentydninger om, at det er Apple, der henvises til, men langt mere direkte budskaber.Faktisk går Huawei så direkte til værks, at selskabet i den nye GIF-kampagne, der lige nu ruller på de sociale medier, fortærer et æble og dermed understreger, at Huawei har til hensigt at spise endnu mere af Apples markedsandel.Det skal - hvis man skal tro det kinesiske selskab - ske med den kommende Huawei Mate 10, der udkommer i næste måned.“Take the next step with Huawei,” lyder budskabet i GIF'en, som du blandt andet kan se på Twitter her Huawei har i de senere år haft stor succes på det globale smartphonemarked, og selskabet har vundet masser af kunder - også her i Europa - med dets relativt billige smartphones, der ofte byder på gode specifikationer.Det er dog fortsat Apple, der er verdens andenstørste smartphoneproducent, mens Samsung har et solidt tag i førstepladsen.I analysefirmaet Gartners opgørelse over salget af smartphones på globalt plan i andet kvartal 2017 ligger Huawei på tredjepladsen med en markedsandel på 9,8 procent - den var i samme kvartal 2016 på 8,9 procent, så Huawei vinder terræn.Samtidig var Apple gået tilbage fra en markedsandel på 12,9 procent til nu 12,1 procent.Begge selskaber har et godt stykke op til Samsung, der har 22,5 procent af markedet.