Nordjysk it-virksomhed drejer nøglen om efter skandale: 160 ansatte fyret

Den omstridte nordjyske it-virksomhed BAE Systems Applied Intelligence har fyret 160 ansatte. Snart lukker og slukker virksomheden.

Det dansk-britiske it-selskab BAE Systems Applied Intelligence, der tidligere på året var involveret i en skandale om salg af overvågnings-teknologi til diktaturstater, vælger nu at lukke sin afdeling i Nørresundby.Det skriver Nordjyske Ifølge avisen fyrer virksomheden nu de knap 160 ansatte, og med virkning fra juni næste år lukker og slukker virksomheden helt.I en mail til Nordjyske bekræfter det britiske moderselskab, at virksomheden lukker som del af en plan, der skal forenkle driften og sænke omkostningerne.BAE Systems Applied Intelligence lave it-systemer til overvågning af datatrafik, og den lokale avis Nordjyske beskriver virksomheden som “meget hemmelighedsfuld.”Sidste år kom virksomheden i offentlighedens søgelys, da Information afslørede, at de danske myndigheder tillod og assisterede virksomhedens salg af overvågningsteknologi til Saudi Arabien.BAE Systems Applied Intelligence fik helt konkret tilladelse til at sælge et 70 millioner kroner dyrt system til "ip-overvågning og dataanalyse" til Saudi Arabie. Et system som virksomheden også har solgt til Oman og Qatar.Systemer som disse menes at kunne hjælpe myndighederne i de pågældende lande med at overvåge borgernes færden på internettet og give adgang til at læse borgernes ukrypterede emails og tekst-beskeder.