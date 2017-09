Rygte: Google kan være på vej til at købe HTC

Googles moderselskab, Alphabet, kan være på vej til at købe HTC.

HTC U11

Googles moderselskab, Alphabet, er måske på vej til at opkøbe hele eller dele af den taiwanske smartphoneproducent HTC.Rygter om et muligt opkøb har floreret siden starten af september, men nu har HTC selv valgt at stoppe salget af sine aktier fra torsdag grundet en kommende “stor udmelding.”Det skriver blandt andet Bloomberg-journalisten Tim Culpan med informationer fra den taiwanske børs.Et opkøb er ikke usandsynligt, da HTC sidste år producerede Googles egen Pixel-telefon, og rygterne forlyder, at HTC også i år producerer Pixel 2 for Google.HTC selv har ifølge Bloomberg ikke ønsket at kommentere på rygterne, men selskabet har brug for ekstra kapital.For fem år siden var HTC en af de største producenter af smartphones med en markedsandel på ni procent, men i dag klamrer HTC sig til én procent af det globale marked.Det er til trods af, at HTC har produceret en af årets bedste smartphones.Det ville ikke være første gang, at Google opkøber en smartphone-producent.Tilbage i 2011 opkøbte Alphabet (dengang Google) Motorolas mobilafdeling for knap 77 milliarder kroner, men solgte den kun tre år senere til Lenovo for 17 milliarder kroner.HTC vurderes til at være knap 11 millarder kroner værd, hvilket må siges at være småpenge for Alphabet, der estimeres til at have 630 milliarder kroner i egenkapital.HTC består i dag af to forretninger: HTC Vive der står for VR-produkter, og HTC’s mobilforretning der senest har udgivet HTC U11.