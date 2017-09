Morgen-briefing: MobilPay får nyt design - og bliver løsrevet fra Danske Bank / Jysk vil investere halv milliard kroner i it - leder efter it-folk / Umbraco: Vi fordobler omsætningen i år

MobilPay får nyt design - og bliver løsrevet fra Danske Bank. Jysk vil investere halv milliard kroner i it - leder efter it-folk. Umbraco: Vi fordobler omsætningen i år. AMD og Tesla går sammen om at udvikle chip til selvkørende biler.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne torsdag morgen.Danske Banks MobilePay får på mandag nyt design, som skal adskille appen fra Danske Bank i ‘look & feel.’Hensigten er at få MobilePay-appen til at fremstå neutral for brugerne, som skal forstå, at MobilePay er ‘alle bankers betalingsvirksomhed,’ som MobilePay skriver.Samtidig bliver MobilePay per 1. oktober løsrevet fra Danske Bank. Det sker med etableringen af eget distributionsselskab, som ‘kan samarbejde ligeværdigt og transparent med alle danske partnerbanker,” lyder det.Møbelkæden Jysk vil investere en halv milliard kroner i it-løsninger over de kommende tre år og leder nu efter mange nye it-folk.Selskabet vil investere bredt inden for it, og det afspejler sig i efterspørgslen efter nye it-folk.“Vi har behov for medarbejdere med kompetencer indenfor web-, SAP- og Java-udvikling. Nogle af de højest prioriterede projekter lige nu er udviklingen af en unified commerce-platform, avancerede e-commerce-funktionaliteter, interne mobility-projekter rettet mod vores butiksnetværk og implementering af SAP eWM indenfor logistik og lagerstyring,” lyder det fra selskabets chef for it og finans, Henrik Naundrup, i en udsendt meddelelse, som du finder her. Den fynske CMS-leverandør Umbraco har godt med vind i sejlene. Selskabet opjusterer sine forventninger til resultatet for 2017 ganske markant.“Det går rigtig stærkt i øjeblikket, og vi kommer som minimum til at omsætte for 26 millioner kroner i 2017 mod 14,5 millioner kroner i 2016. Det er først og fremmest USA, England og Danmark, der trækker vækstlokomotivet, men Skandinavien og Holland, Belgien og Tyskland følger generelt lige efter,” lyder det fra selskabet, der er stiftet af Niels Hartvig, som i dag kalder sig for ‘chief unicorn.’Umbracos løsning anvendes i dag i mere end 200 lande. Selskabet forventer at vokse mellem 30 procent og 50 procent om året i de kommende år - hvis det altså kan lade sig gøre at få fat i de nødvendige folk.Det har indtil videre vist sig at være en barriere for væksten for Umbraco, der i dag har 30 mand ansat på hovedkontoret i Odense.Tesla og chipfirmaet AMD er gået sammen om at udvikle en særlig chip til brug i selvkørende biler.Chippen skal understøtte særlige intelligente processer til brug i de selvkørende biler, og de to selskaber har i første omgang afsat mere end 50 medarbejdere til projektet.