Google overtager del af HTC: Er klar til 'big bet' på hardware

Google lægger 6,2 milliarder kroner på bordet for at overtage en del af samarbejdspartneren HTC. 'Vi fortsætter vores 'big bet' på hardware,' lyder det fra Google.

oogle køber en del af den taiwanske smartphone-producent HTC, som til gengæld modtager 1,1 milliarder dollar - 6,2 milliarder kroner - for at indlemme Google i ejerkredsen.Al handel af HTC-aktier blev onsdag suspenderet på børsen i CCC, efter der var begyndt at florere varme rygter om, at en handel var på trapperne.Med køber vil Google overtage en række HTC-medarbejdere, hvoraf mange tidligere har arbejdet med udvikling af Pixel-telefonen, som Google sendte på markedet i fjor.Ligeledes vil Google få licens til at anvende HTC’s intellektuelle rettigheder, hedder det.I en blogpost fra Google skriver selskabets hardware-chef, Rick Osterloh, aftalen med HTC vil sætte skub i ‘mere produkt-innovation i de kommende år.’HTC og Google har arbejdet tæt sammen i mange år med blandt andet HTC Dream, Nexus One og Nexus 9.Han peger på, at hardware-området er et satsningsområde for Google, der i fjor lancerede blandt andet Pixel-telefoner, Google Home, Google Wifi, Daydream View og Chromecast Ultra.“Og vi præsenterer vores anden generation af produkter 4. oktober. Vi inspireres af, hvad der vil være på vej over de næste fem, 10 og 20 år. At skabe smukke produkter, som folk anvender hver dag er en rejse, og vi investerer på den lange bane,” skriver han.Ifølge Google-chefen er Googles hardware-eventyr stadig i sin begyndelse.“Vi fokuserer på at bygge ‘core-capabilities,” skriver han.HTC på omkring to procent af det globale smartphone-marked og er på den måde en lille spiller.Selskabets markedsandel er faldet støt siden 2011, hvor det havde en andel på omkring 10 procent af markedet.Faldet skyldes især nedtur på de store asiatiske markeder, hvor selskabet har fået tæv af andre kinesiske mærker. Til gengæld har HTC stadig godt fat i det europæiske og amerikanske marked.Google har tidligere brændt fingrene på smartphone-markedet, nemlig med opkøbet af amerikanske Motorola i 2011.Efter blot tre års ejerskab endte Google med at sælge Motorola til kinesiske Lenovo med stort tab. Lenovo aflivede helt Motorola-brandet i begyndelsen af 2016.