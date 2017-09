Amerikansk børs truer med at give dansk internet-virksomhed sparket

Efter kun omkring et halvt år i det fine selskab på Nasdaq i USA er danskdominerede Ominto i krise. Aktiekursen er tordnet ned og regnskabet forsinket. Nu truer børsen med at afnotere selskabet.

For kun omkring seks måneder siden var stemningen en anden hos internetvirksomheden Ominto.Selskabet blev trukket ind på den amerikanske børs Nasdaq til lyden af klapsalver. Et halvt år senere er stemningen en noget anden. Ominto står nemlig overfor et muligt exit fra Nasdaq, efter kursen er tordnet ned med 80 pct, selskabets regnskab er forsinket og to revisorer har fået sparket. Det skriver Børsen Den amerikanske børs Nasdaq truer nu virksomheden med at afnotere selskabet. hvis ikke der kommer styr på sagerne. Helt præcist har Ominto fået indtil d. 23 oktober til at rette op på tingene, så det flugter med børsens standarter.Truslen er dog ikke nået topchef for Ominto Michael Hansen tager synderligt alvorligt."Vi er ikke det eneste firma, der er kommet bagud med vores regnskab," siger Michael Hansen, der er topchef hos Ominto til Børsen Ominto driver cash-back-platformen Dubli. Platformen giver medlemmer mulighed for at opnå rabat, når de handler på en række hjemmesider.