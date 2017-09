Så lykkedes det: Toshiba sælger chip-forretningen for trecifret milliardbeløb

Kriseramte Toshiba sælger sin chipforretning til en amerikansk køber for 18 milliarder dollars. Pengene kan hjælpe det japanske selskab, der er i dyb krise.

Toshiba er en af verdens største producenter af NAND-memory-chips, men selskabet er også i en gevaldig økonomisk kattepine.Virksomheden er blevet truet med at blive pillet helt af den japanske børs, men er i første omgang blev forflyttet til en "minibørs". Men nu er der altså økonomisk hjælp på vej til japanerne. Det skriver CNBC Toshiba har nemlig indgået en aftale om at sælge chip-forretningen til et konglomerat med amerikanske Bain Capital i spidsen.Aftalen lyder på 18 milliarder dollars og er en kærkommen hjælp til japanerne, der i længere tid har villet sælge den del af forretningen. Japanerne har dog tidligere misset deadlines for salg af chipforretningen.Amerikanske Bain Capital har tidligere været nævnt som køber, men efter forhandlingerne strandede tidligere, skulle Bain Capital i følge mediet være kommet med et nyt forslag, der har tilfredstillet Toshibas ledelse.Mange havde forventet, at det var Western Digital, der ville lande aftalen, men for tre uger siden kom Bain Capital og kompagni susende ind fra højre og løber altså med aftalen.