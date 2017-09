Blot få dage før lanceringen: Det nye Apple Watch ramt af graverende fejl

Apple erkender, at der er et problem med 4G-forbindelsen på det nye Apple Watch.

Annonce:



Annonce:

Da Apple i sidste uge lancerede sit nye smartwatch, Apple Watch Series 3, blev der især lagt væk på, at uret nu kan fås i en 4G-udgave, der gør uret uafhængigt af en iPhone.Men nu viser det sig, at Apple har store problemer med 4G-forbindelse på det uret,Apple bekræfter overfor nyhedsbureauet Reuters , at der kan opstå problemer med 4G-forbindelsen, når uret er forbundet til åbne WiFi-netværk på eksempelvis hoteller og caéer.Uret kommer i salg fredag, og til Reuters oplyser Apple, at virksomheden forsøger at løse problemer via en softwareopdatering.Problemerne med 4G-forbindelse betyder, at uret har fået en hård medfart af flere anmeldere, der har oplevet problemerne.Den amerikanske avis Wall Street Journal kalder uret for upålideligt, mens det indflydelsesrige tech-medie The Verge blot giver uret karakteren 5 på mediets egen 10-punkts-skala.“Eftersom at mit eget Apple Watch Series 3 med 4G ikke virkede, som det skulle, så kan jeg ikke anbefale at du køber det (og betaler det månedlige abonnement) blot baseret på Apples løfter,” skriver The Verges anmelder, Lauren Goode.Danske brugere behøver dog ikke bekymre sig om problemet lige foreløbig.For indtil videre er det kun udgaven uden 4G-forbindelse, der bliver sat til salg i Danmark, og den udgave af uret skulle ifølge anmeldelserne fungere upåklageligt.Det vides endnu ikke, om 4G-udgaven af det nye Apple Watch bliver lanceret i Danmark på et senere tidspunkt.