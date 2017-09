Google blæser til stor-offensiv i dit hjem med disse helt nye produkter fra Nest

Det Google-ejede Nest vil stå for sikkerheden i dit hjem. Nu er selskabet klar med en række nye produkter.

Den aflange Nest Detect sensorer skal placeres i dør- og vindueskarme, og kan automatisk registre, hvis nogen forsøger at trænge ind.

Gennem de seneste år har det stået mere og mere klart, at vores hjem bliver en af de næste store kamppladser for verdens it-giganter.Det var formodentligt også årsagen til, at Google i 2014 betalte intet mindre end 17 milliarder kroner for virksomheden Nest, der har slået sig op på at udvikle lækre og smarte udgaver af bedagede produkter som røgalarmer og termostater.Og nu opruster Nest igen i krigen om hjemmet.Onsdag lancerede virksomheden et helt nyt alarmsystem ved navn Nest Secure.Nest Secure består af en række magnetiske sensorer - såkaldte Nest Detect-sensorer - som brugeren kan placere i vinduer og døre. Detect-sensoren sender automatisk en advarsel til brugerens smartphone, hvis nogen forsøger at trænge ind i boligen.Hjernen i hele systemet er en lille hvid terminal kaldet Nest Guard, som skal placeres ved hoveddøren i hjemmet.Terminalen har en bevægelsessensor, der registrerer, hvis der er bevægelser ved døren.Men det er samtidig denne terminal, der kommunikerer med de øvrige sensorer i systemet, og det er på terminalen, at du kan aktivere og deaktivere systemet.Det sker ved at indtaste en kode eller føre en nøglebrik henover terminalen. Akkurat som det kendes fra de fleste andre alarmsystemer.Udover alarmsystemet har Nest også lanceret en intelligent dørklokke, Nest Hello, der har indbygget kamera. Den gør det muligt at kommunikere med gæster, der ringer på hoveddøren, når du ikke er hjemme.I sidste måned introducerede Nest sine produkter på det danske marked, og dermed kan danske kunder også forvente at få adgang til det nye alarmsystem og den nye ringeklokke.Nest har dog endnu ikke annonceret en lanceringsdato for dørklokken, Nest Hallo.Men alarmsystemet Nest Secure bliver sat til salg i USA allerede til november, mens det på et endnu ukendt tidspunkt næste år bliver lanceret på de europæiske markeder.Nest Secure kommer til at koste 499 dollar for en løsning med terminalen Nest Guard, to Nest Detect-sensorer samt to nøglebrikker. Det svarer til 1500 danske kroner, men et kvalificeret gæt er, at den endelige pris i de danske butikker kommer til at lande på omkring 2.000 kroner.I USA vil Nest Secure løsningen desuden blive tilbudt i en variant, der også inkluderer et abonnement på et vagtselskab.Det vides dog ikke i hvilken udstrækning, at de nye løsninger også kræver abonnement på Nests bekostelige cloudløsning Nest Aware, der koster 80 kroner om måneden pr enhed og er nødvendig, hvis du vil have fuldt udbytte af Nests kameraer.Produkterne bliver en del af en hastigt voksende Nest-familie, der også inkluderer en intelligent termostat, en intelligent røgalarm samt en række intelligente overvågningskameraer, der takket være machine learning-teknologi fra moderselskabet Google har indbygget ansigtsgenkendelse.Således kan Nest efterhånden tilbyde en stor integreret løsning til dit hjem. En løsning, der betjenes via én samlet app på din smartphone, og som i stigende grad gør brug af Googles styrker indenfor machine learning og cloud-teknologi.Som en understreging af det sidste offentliggjorde i Nest går også, at virksomheden senere på året vil udstyre overvågningskameraet Nest IQ Cam med Google Assistant, der er Googles pendant til Apples digitale assistent Siri og Amazons Alexa.Google Assistant vil via en softwareopdatering blive tilgængelig på alle IQ Cams fra Nest.[/b]