Bare glem alle advarsler og alarmklokker: ”Din smartphone får ikke virus”

Sikkerhedsfirmaer advarer jævnligt om, at almindelige menneskers smartphone står pivåbne for virus og malware. Men ifølge en kendt sikkerhedsekspert findes det stort set ikke i Danmark.

Kim Larsen er sikkerhedschef hos Systematic og besad indtil for nylig samme stilling hos Huawei, der driver TDCs net. Ifølge ham oplever TDC heller ikke problemer med smartphone-malware.

Henrik Larsen er chef for DKCERT. Han har aldrig talt med nogen, der har været ramt af smartphone-virus.

”Det er ikke noget problem.”Kim Larsen har arbejdet med sikkerhed siden 1989 hos blandt andet Rigspolitiet, PET, NATO og Verizon, og han er netop tiltrådt som sikkerhedschef hos Systematic. Og ifølge ham er virus og malware på mobiltelefoner stort set ikke-eksisterende i Danmark.Alarmklokkerne bimler og bamler ellers jævnligt hos sikkerhedsfirmaer, der advarer om store malware-kampagner mod især Android-enheder – men den erfarne sikkerhedsmand har aldrig set et eneste tilfælde af det i praksis.”Teoretisk set er det selvfølgelig muligt – men det sker ikke,” siger Kim Larsen til Computerworld.I februar sidste år advarede et sikkerhedsfirma ellers om, at 100.000 danske Android-telefoner var inficerede med en såkaldt ”sms-virus”, og nogle måneder senere kom det frem, at en anden Android-virus havde givet hackere adgang til en million Google-konti.Det viste sig dog, at Android-virussen primært fandtes i Asien.”Jeg har aldrig hørt om, at det skulle være et reelt problem i Danmark,” siger Kim Larsen.Heller ikke hos DKCERT støder man på smartphone-malware i Danmark.Tidligere på året udgav DKCERT rapporten ”Danskernes Informationssikkerhed 2016”, og her var konklusionen da også, at smartphones ”ikke er voldsomt plaget af skadelig software”.Henrik Larsen er chef for DKCERT, og ligesom Kim Larsen oplever han heller ikke, at danskere har problemer med malware på deres telefoner.”Jeg har aldrig talt med nogen, der rent faktisk har været ude for det,” siger han til Computerworld.Han tilføjer, at seks procent af respondenterne i rapportens undersøgelse svarede, at de havde været ramt af smartphone-malware.”Så det findes altså på det anekdotiske plan.”