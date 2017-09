Verdens største cloud-tjeneste ændrer betalingsmodel: Nu skal du afregne per sekund - og ikke per time

Amazon Web Services indfører nye betalingsbetingelser, som kommer til at berøre en meget stor del af brugerne.

Verdens største leverandør af public cloud-løsninger, amerikanske Amazon Web Services (AWS), indfører 2. oktober nye betalingsbetingelser.Fra denne dato skal brugerne af cloud-løsningerne hos Amazon nemlig betale per sekunds brug.Amazon har siden lanceringen af AWS i 2006 opkrævet betaling per time, og ændringen betegnes som en af de største overhovedet i tjenestens historie.AWS-konkurrenten Google har siden 2013 opkrævet betaling per minuts brug - dog med et minimum på 10 minutter.Samme model har Microsofts Azure anvendt i flere år, mens AWS altså indtil nu har fastholdt, at brugerne skal betale per times forbrug.“Da vi lancerede EC2 i 2006 var muligheden for at kunne købe og betale for servicen i for eksempel en time en stor nyhed. [...] I dag udvikler mange af vores kunder applikationer til EC2, som kræver mange instances i korte perioder - nogle gange blot få minutter,” skriver AWS’ såkaldte chief evangelist, Jeff Barr, i denne blogpost. Her fortæller han også lidt nærmere om de forskellige løsninger, som vil blive påvirket af den nye afregningsform (gælder for eksempel kun Linux-baserede, virtuelle maskiner) - og hvilke, der ikke bliver påvirket.Med den nye afregningsform kan det ifølge AWS blive billigere at afvikle store workloads i cloud-miljøet.Og samtidig håber AWS, at prisændringen kan føre til, at virksomhederne bliver mere villige til at eksperimentere med nye anvendelsesmuligheder i cloud-mijøet.Amazon og Microsoft udkæmper for tiden et stort slag om herredømmet på markedet for cloud-tjenester - både når det gælder 'dumme' løsninger til storage og intelligente løsninger med fuld udnyttelse af forskellige avancerede analyse-metoder.Der er imidlertid grøde i markedet, hvor de to store spillere i stigende grad udfordres af selskaber som Oracle, IBM, Alibaba og Google.Det kan du læse mere om her: