Dell afviser anklage om ordre-fusk: "Det er er et meget kritisk punkt for os, at vores partnere skal være trygge"

Dell afviser blankt alle beskyldninger om, at selskabet favoriserer Dustin. Nu inviterer Dell utilfredse partnere til dialog.

At Dustin skulle få særbehandling hos Dell har intet på sig.I hvert fald afviser Dell i Danmark pure kritikken fra Netsolutions, der mener, at Dustin får særbehandling og sågar hjælp til at fiske konkurrenternes ordrer.

Du kan garantere, at der ikke er en link mellem jeres system og Dustin?



“Ja, det kan jeg så absolut. Det kan jeg helt sikkert. Jeg vil gå så langt som at sige, at det er er et meget kritisk punkt for os, at vores partnere skal være trygge, så vi har et system, der indeholder nogle ret voldsomme sanktioner,“ siger kanalchef hos Dell, Christian Borg Møhl, til Computerworld.



Vandtætte skotter



Kritikken fra Netsolutions går på, at der måske skulle være en form for "læk" mellem Dell og Dustrin, der gør Dustin i stand til at opsnappe ordre og aftaler mellem nye kunder og Dell's andre partnere.





Det kan du læse mere om her: Utilfreds Dell-partner beskylder Dell for ordre-fusk: "Der sidder nogle folk hos Dell, der dirigerer vores sager videre til Dustin"



Det kan man dog også hos Dell fuldstændigt afvise.



“Jeg har løbende opdateringer med vores teams omkring vores “rules of engagement” så alle er helt sikre på, hvordan vi agerer i de her sager, så vi ikke kontakter kunderne, når det drejer sig om “deal-registreringer” fra partneren, og at der er helt vandtætte skotter,” siger Christian Borg Møhl.



Invitation til partnere



Hos Dell er man overrasket over anklagerne fra Netsolutions. Derfor opfordrer man også fra Dells side til, at alle partnere, der er bekymrede for, at der er noget, der ikke foregår efter foreskrifterne, skal tage fat i Dell.



"Vi er altid i tæt dialog med vores partnere, så hvis der er nogen, der har nogle bekymringer eller en konkret sag, så vil jeg hellere end gerne undersøge det til bunds. Skal der så gøres noget ved det, så gør vi også det," understreger Christian Borg Møhl.



Dustin har overfor Computerworld afvist anklagerne.