CCleaner har været hacket og inficeret i ugevis: Her er hackernes virkelige mål med angrebet (og det var ikke dig)

Meget tyder på, at de hackere, der står bag inficeringen af det meget udbredte renseprogram CCleaner, egentligt var på jagt efter en række store it-selskaber.Sådan lyder det fra sikkerhedsselskabet Talos, der har kigget nærmere på data.I en blogpost med titlen CCleaner command and control causes concern skriver Talos, at malwarens såkaldte command-and-control (C&C) blev fjernet straks truslen blev opdaget.I logfilerne bag C&C findes der imidlertid en liste over payload-deployments, som indeholder navne på 20 specifikke computere i otte selskaber, der ifølge Talos er blevet “specifikt angrebet med levering af en second-stage loader.’Listen dækker blot fire dage i september, men indeholder altså ikke desto mindre 20 udvalgte computere, som har stået for at skulle blive angrebet.“Men da logs kun er indsamlet i lidt mere end tre dage, er det sandsynligt, at antallet af computere, der har modtaget second stage-payload er flere hundrede,” hedder det.Avast, der står bag CCleaner, har tidligere erkendt, at der gik fire uger fra angrebet blev indledt til det blev opdaget.“Dette indikerer en meget fokuseret spiller på jagt efter værdifuld, intellektuel ejendom. De nye opdagelser øger vores bekymrings-niveau [..] da elementer i vores research peger i retning af en mulig ukendt, sofistikeret aktør,” skriver Talos.Sikkerhedsselskabet peger på, at man ikke blot bør fjerne en eventuel inficeret version af CCleaner eller eventuelt opdatere til nyere version.“Man bør restore fra backup for at sikre, at den bagdørs-inficerede version af CCleaner samt anden malware i systemet bliver fjernet,” skriver Talos.Der er endnu ikke blevet registreret nogen skader som følge af angrebet. Ikke desto mindre indikerer de nye oplysninger ifølge Talos, at sårbarheden er mere alvorlig, end man har troet tidligere.De indikerer dog også, at angrebet mod CCleaner muligvis har haft virksomhederne - og ikke private brugere - i sigtekornet.De ramte versioner af CCleaner er 5.33.6162, der er designet til 32-bit Windows-maskiner, samt en version af CCleaner Cloud.