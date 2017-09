Google kræver 16 milliarder kroner i erstatning fra Uber for stjålne forretningshemmelighed

Uber er blevet mødt af et gigantisk krav fra Google i speget sag om tyveri af forretningshemmeligheder.

Googles moderselskab Alphabet kræver, at Uber skal betale intet mindre end 16 milliarder kroner (2,6 milliarder dollar, red) i erstatning i en sag, hvor Uber beskyldes for at stjæle forretnings-hemmeligheder om Googles selvkørende biler.Det kom frem i en retshøring onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters Før onsdagens høring var det endnu ukendt, hvor stor en erstatning Google krævede i den spegede sag.Retssagen skal tage sin begyndelse den 10. oktober, hvor der efter planen skal udvælges en jury.Men Google ønsker ifølge Reuters at sagen bliver udsat med henvisning til, at der er dukket nye beviser op, der kræver ekstra tid at gennemgå.Uber hævder derimod, at Google ønsker trækker sagen i langdrag, fordi virksomheden ikke har de nødvendige bevise for sine anklager.Sagen tog sin begyndelse i januar, da Anthony Levanowski, en af top-ingeniørerne på Googles team for selvkørende biler, forlod Silicon Valley-giganten.Kort tid efter stiftede Levandowski selskabet Otto, der udvikler selvkørende lastbiler. Men blot otte måned senere bliver Otto opkøbt af Uber for et beløb, der svarer til knap fem milliarder kroner.Opkøbet gav Uber adgang til værdifuld selvkørende teknologi.Men ifølge Googles anklager downloadede Antony Levandowski 14.000 fortrolige dokumenter med designet til Googles såkaldte LiDAR-teknologi før han forlod selskabet.Google hævder desuden, at Levandowski allerede to uger før han forlod Google deltog i et møde i Ubers hovedkvarter, hvor flere højtstående Uber-chefer deltog.Den sidste anklage er med til at gøre sagen særlig speget for den åbner for spekulationer, om hvorvidt hele handlingsforløbet kan have været koordineret med Uber allerede før Levandowski forlod Google.Uber har afvist alle beskyldninger, og i maj 2017 valgte virksomheden at fyre Anthony Levandowski.