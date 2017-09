Hackere brugte CCleaner til at bryde ind hos store it-firmaer: Her er listen over de ramte virksomheder

Som it-professionel i dag forventes du at have et bud på fremtiden, fod på sikkerheden og fuldt styr på driften. På Kompetera SolutionsDay 2017 får du inspiration og svar - kom og hør spændende indlæg fra blandt andre Jakob Scharf tidligere chef for PET og Ken Bonefeld Nielsen, head of corporate security & ACA Department hos Sony Mobile Communications.