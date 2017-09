TDC på vej med store stigninger i engrospriser på fastnet og fiber

TDC skruer prisen for brug af selskabets fiber- og fastnet gevaldigt i vejret. Det kan i sidste ende føre til højere priser for forbrugerne.

TDC er på vej med store prisstigninger til de bredbånds-udbydere, der anvender selskabets fiber- og fastnet, skriver ITWatch. Ifølge en mail fra TDC Wholesale - der håndterer salg af TDC's netværksløsninger til andre udbydere - vil engros-priserne stige med mellem 12,5 procent og 31,6 procent, lyder det.I gennemsnit vil priserne for brug af TDC’s fiber- og fasnet stige med 18,7 procent.Flere af de selskaber, der i dag anvender TDC’s netværk, siger til ITWatch, at prisstigningen kommer til at betyde højere priser for forbrugerne.“Det her kommer til at betyde højere priser for forbrugerne. For at fastholde en indtjening vil mange alternative operatører være nødt til at sætte deres priser op,” lyder det eksempelvis fra Hiper-direktør Stig Myken.Baggrunden for prisstigningen er blandt andet, at Erhvervsstyrelsen har ændret rammen for det såkaldte WACC-afkast (‘weighted average cost of capital’), som er det afkast, som TDC kan forvente på sit netværk.I en besked meddeler Erhvervsstyrelsen, at det er styrelsen, der ‘regulerer engrosprisen på det danske telemarked. Det indebærer, at styrelsen fastsætter de maksimale engrospriser, som teleselskaberne – primært TDC – må opkræve for at lade andre teleselskaber leje deres telenet.’Du kan læse mere om WACC-ændringerne hos Erhvervsstyrelsen her: Ny beregning af WACC - Weighted Average Cost of Capital - på telemarkedet.