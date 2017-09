Udspil til nyt teleforlig på trapperne: Her er de afgørende punkter for danske tele- og internetleverandører

Regeringens udspil til et nyt teleforlig offentliggøres inden længe og kommer til at blive helt afgørende for den danske telebranche. Her kan du læse, hvad der er på spil for tele- og internetleverandørerne.

“Vi venter i spænding.”Sådan siger Jakob Willer, direktør i brancheforeningen Teleindustrien, om regeringens udspil til et nyt (og længe ventet) teleforlig, der kan blive offentliggjort hvert et øjeblik.“Teleforliget skal skabe sikkerhed, forudsigelighed og faste rammer. Det er helt afgørende. Og så skal det fjerne barrierer og omkostninger, så vi kan nå længere med infrastrukturen,” lyder det fra Jakob Willer.Som Computerworld skrev i foråret, vil regeringen fremlægge et udspil til et nyt teleforlig, der skal erstatte det nuværende fra 1999."Jeg ser frem til at kunne fremlægge regeringens udspil kort efter sommerferien. Og jeg ser frem til at kunne drøfte det med de forskellige interessenter," sagde Lars Chr. Lilleholt (V), Energi-, forsynings- og klimaminister, i maj måned.Computerworld har nu, i slutningen af september, spurgt Energi-, forsynings- og klimaministeriet, hvornår præcis regeringen fremlægger til udspil til et nyt teleforlig?Ministeriet svarer, at "der arbejdes på, at det bliver klar så hurtigt som muligt,” men samtidig vil eller kan ministeriet ikke gentage budskabet om, at udspillet til teleforliget kommer her 'kort efter sommerferien'.Ministeriet understreger dog, at det ikke betyder, at teleforligetkommer i efteråret, men at man altså bare kun vil melde ud, at "det bliver klar så hurtigt som muligt."Computerworld erfarer dog, at udspillet som sådan er klar, men at der nogle procesmæssige ting, der skal styr på før offentliggørelsen. Blandt andet at udspilles skal forbi Finansministeriet, før det kan fremlægges for offentligheden.En af de ting, der potentielt også vil kunne forsinke regeringens udspil til teleforliget, er, at der er kommunalvalg i Danmark i november. En del af de telepolitiske spørgsmål er også kommunalpolitik, og derfor er det ikke utænkeligt, at udspillet først kommer efter kommunalvalget.Jakob Willer fra Teleindustrien har store forventninger til det nye teleforlig og er ikke i tvivl om, hvad der især bliver afgørende for telebranchen:“Der er ikke nogen tvivl om, at vi håber at man har fokus på at give telebranchen en telepolitik, der har et industripolitisk og erhvervspolitisk sigte og har fokus på at gøre det attraktivt at investere i at udrulle teleinfrastruktur i Danmark.”“Og så er det selvfølgelig ekstremt vigtigt med de helt grundlæggende principper: At det er en markedsbaseret udrulning, og at det skal være teknologineutralt.”Samtidig peger Jakob Willer også på andre konkrete ønsker fra telebranchens side:“Det er, at man giver os stabilitet og forudsigelighed i rammerne. Vi skal vide, hvad det er for et marked, vi opererer på, så vi ikke bliver overraskede.”“I den sammenhæng er det eksempelvis også meget afgørende, at man giver nogle klare rammer for kommunernes ageren. Blandt andet skal man hjælpe med til at få sænket barrierer og lette administration i forhold til vores udbygning, og man skal også skabe nogle meget klare rammer for, hvad kommuner egentlig må,” lyder det fra Jakob Willer.Han håber derfor også, at der med det nye teleforlig vil blive etableret et tilsyn med kommunerne på teleområdet, hvilket ikke findes i dag.DI Digital har tidligere fremlagt syv anbefalinger til det kommende teleforlig. En af dem går på, at man skal fastlægge en vision om, at Danmark skal være et gigabit-samfund, mens en anden anbefaling lyder, at man skal prioritere anvendelse af frekvenser frem for provenu til staten.Dansk Energi, der repræsenterer fiberselskaberne, har man også flere meget konkrete forslag til, hvad der skal indgå i teleforliget.Dansk Energi mener eksempelvis, at Danmark bør vedtage et mål om, at der i 2025 skal være 100 procents dækning med gigabit-bredbånd.Samtidig bør der være en målsætning om, at minimum 50 procent af alle borgere og virksomheder rent faktisk anvender gigabit-hastigheder.Dansk Energi foreslår også, at man i forbindelse med teleforliget får fjernet nogle af de administrative byrder, der er forbundet med at få ført fiberen de sidste meter ind til en husstand eller en virksomhed.