Politiet dropper sigtelse mod 51-årig efter kæmpe nytårs-nedbrud hos YouSee

Efter i næsten ni måneder at have efterforsket det store YouSee-nedbrud, der gav sort skærm nytårsaften, dropper Københavns Politi nu sigtelsen mod en 51-årig mand.

“Københavns Politi har i dag opgivet sigtelsen mod den person, der blev anholdt den 5. januar 2017 og sigtet for at stå bag nedbruddet i tv-signalet nytårsaftensdag sidste år, som var skyld i, at over 1,3 mio. Yousee-kunder ikke kunne modtage tv-signaler i flere timer.”

Computerworld har fulgt sagen tæt under hele forløbet.



YouSee har hele tiden henvist til, at det nu var en politisag, og at selskabet derfor ikke havde flere kommentarer om nedbruddet.

Københavns Politi kunne til gengæld i slutningen juni give følgende stastus i sagen til Computerworld:





"Københavns Politi kan oplyse, at der fortsat efterforskes i sagen.

Det er en kompliceret efterforskning, som vil tage lang tid, før der er fuldt overblik over sagen.

Der er ikke yderligere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt."



I dag, næsten ni måneder efter det store nedbrud fandt sted, har politiet så valgt at frafalde sigtelsen på den mand, der har været mistænkt i sagen.



