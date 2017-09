Forsvarsadvokat for "YouSee-manden" overvejer erstatningskrav: Politiet forfulgte det forkerte spor

Interview: Advokat Karoly Németh, der repræsenterer manden, der nu ikke længere er sigtet i YouSee-sagen, overvejer, om der skal køres en erstatningssag mod YouSee.

"Det er min opgave at overveje en erstatningssag mod YouSee, for det er jo YouSee, der i virkeligheden har initieret det hele."



"Politiet har ikke bare droppet sagen, men fundet et spor, som det forfølger."

Politiet forfulgte det forkerte spor med sigtelsen mod en dansk mand i sagen, hvor YouSee nytårsaften blev ramt af et stort nedbrud.Det siger advokat Karoly Németh fra advokatfirmaet, der repræsenterer den mand, der har været sigtet i YouSee-sagen siden januar.Københavns Politi har netop meddelt, at man dropper dropper sigtelsen:"Det kommer ikke som en overraskelse for os, at det er resultatet. Det overraskende er, at der skulle gå ni måneder," siger Karoly Németh til Computerworld.Karoly Németh mener, at det mest opsigtsvækkende ved dagens udmelding fra Københavns Politi er, at alt tyder på, at politiet nu har fundet et nyt spor - for i den udsendte pressemeddelelse skriver politiet blandt andet:“Efterforskningen fortsætter imidlertid i anden retning, og derfor har Københavns Politi ikke mulighed for at give yderligere oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt.”Til den formulering siger Karoly Németh på vegne af sin klient:"Politiet har ikke bare droppet sagen, men fundet et spor, som det forfølger.""Det er ikke noget med, at politiet har opgivet, fordi det ikke kunne finde ud af det. Nej, politiet har fundet ud af, at det har været på galt spor. Det er vigtigt for os," siger Karoly Németh."Det er meget usædvanligt.""Så der er ikke noget, der hænger i luften i forhold til min klient, men der er noget, der hænger i luften i forhold til andre retninger. Det er jo godt, at de har fundet ud af det."Karoly Németh oplyser, at hans klient, der nu ikke længere er sigtet i YouSee-sagen, har været leverandør til YouSee og altså ikke ansat i selskabet."Det er min opgave at overveje en erstatningssag mod YouSee, for det er jo YouSee, der i virkeligheden har initieret det hele.""Så det vil jeg langt fra udelukke. Det er det, jeg skal arbejde med den næste måneds tid for at kunne afgøre."