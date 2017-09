Hewlett Packard Enterprise vil af med tusindvis af medarbejdere: Markante nedskæringer på vej

HPE vil af med op mod 10 procent af medarbejderstaben . Fyresedler kan være på vej til tusindvis af ansatte. HPE har brug for at skære næsten 10 milliarder kroner af sine omkostninger over de kommende tre år.

Hewlett Packard Enterprise er på vej med en markant beskæring af medarbejderstaben.Ifølge Bloomberg vil selskabet af med mindst hver 10. medarbejdere, hvilket svarer til, at medarbejderstaben skal reduceres med mindst 5.000 medarbejdere.Medarbejder-reduktionen vil blive sat i gang inden nytår, hedder det, og vil ramme bredt i organisationen.Hewlett Packard Enterprise er som selskab kun et par år gammelt. Det opstod i 2015, da HP efter 16 kvartaler med støt faldende omsætning blev opdelt i to selvstændige selskaber, nemlig HP Inc. (pc- og printerforretning) og HP Enterprise (hardware, software og services til erhvervslivet).Ved opsplitningen blev HP’s daværende topchef, Meg Whitman, indsat som administrerende direktør for HPE - samt bestyrelsesformand for HP Inc.Meg Whitman har siden opsplitningen været i gang med at strømline selskabet til en virkelighed præget af høj agilitet, mange konkurrenter og kraftig udvikling på efterspørgselssiden.Selv har hun kaldt strømliningen for en af ‘de største transformationer i amerikansk forretningshistorie.’Tidligere på måneden meddelte Meg Whitman, at hun ville ‘skære lag’ i organisationen med henblik på at øge effektiviteten. Det er målet, at selskabet vil nedbringe omkostningerne med hele halvanden milliard dollar over de næste tre år.“Med færre forretningslag og klar strategisk prioritering har vi en mulighed for at skabe en intern struktur og drifts-model, som er mere simpel, mere adræt og hurtigere,” sagde hun.Blandt andet har hun skilt sig af med en stor del af HPE’s kinesiske forretning, ligesom konsulentforretningen er blevet solgt fra til CSC.I sidste uge afsluttede HPE en gang for alle salget af selskabets softwaredivision til britiske Micro Focus, der har betalt 58 milliarder kroner for hele herligheden.Med salget af softwaredivisionen slipper HPE af med resterne af softwareselskabet Autonomy, som selskabet købte i 2011 og som i dag står som en af de største katastrofer i Hewlett Packards historie.Katastrofen var med til at koste daværende CEO Leo Apotheker jobbet og førte hurtigt til enorme afskrivninger, retssager og beskyldninger om svindel.Med i salget er også andre software-selskaber, som Hewlett-Packard har købt. De tæller Mercury Interactive (købt i 2006 for 4,5 milliarder dollar) og ArcSight (købt i 2010 for halvanden milliarder dollar)Hewlett Packard Enterprise beskæftiger herhjemme omkring 270 medarbejdere, Det er endnu uklart, hvordan nedskæringerne kommer til at ramme den danske forretning.