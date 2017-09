London forbyder Uber: Tilladelse udløber 30. september og bliver ikke fornyet

Uber har fået afslag på en ny tilladelse til at operere i London. Den nuværende tilladelse udløber 30. september.

De omkring 40.000 Uber-chauffører, der kører i London, skal sandsynligvis til at finde sig et andet arbejde.Uber får nemlig ikke fornyet sin tilladelse til at køre i byen, og dermed bliver Uber forbudt i den engelske hovedstad per 30. september.Londons transportmyndigheder begrunder blandt andet beslutningen med, at Uber ikke lever op til sit ansvar for at gennemføre baggrundstjek af chaufførerne, og Londons borgmester, Sadiq Khan, er tilfreds med beslutningen.”Alle virksomheder skal spille efter reglerne og leve op til vores høje standarder. Især når det gælder kundernes sikkerhed. En innovativ tjeneste må ikke fungere på bekostning af tryghed og sikkerhed,” siger han til The Guardian Uber har 21 dage til at anke beslutningen, og Uber-chaufførerne må gerne fortsætte med at køre, mens den proces står på.Og ifølge Uber vil man anke med det samme.”Dette viser, at London ikke er åben for innovative virksomheder. De 3,5 millioner London-borgere bruger vores app, og de mere end 40.000 chauffører, der lever af Uber, bliver rystede over dette her. For at forsvare chaufførernes levebrød og kundernes forbrugerrettigheder, vil vi anke beslutningen øjeblikkeligt,” hedder det i en pressemeddelelse fra Uber.Uber har i London – ligesom i mange andre byer og lande – haft løbende konflikter med både fagforeninger og myndigheder.Senest er Uber blevet mødt med et krav om milliarderstatning fra Google.