Asus lancerer fem nye Zenfone-telefoner i Danmark - særligt to er spændende

Asus lancerer nu de foto-orienterede Zenfone 4-telefoner i Danmark. Særligt Zenfone 4 og Zenfone 4 Max er værd at kigge nærmere på.

Zenfone 4

Zenfone 4 Max 5.5”

Asus er bedst kendt i Danmark for sine tynde bærbare computere og grafikkort, men nu vil computer-giganten også til at sælge smartphones i Danmark.Ved et event i Rom har Asus lanceret sin seneste familie af smartphones i Zenfone-familien i Europa og dermed også Danmark.I alt kommer Asus med fem smartphones:Zenfone 4 til 3.999 kroner.Zenfone 4 Pro (tilgængelig fra midt oktober) til 6.999 kroner.Zenfone 4 Selfie Pro til 3.499 kroner.Zenfone 4 Max 5,5’ til 2.399 kroner.Zenfone 4 Max 5,2’’ til 1.999 kroner.Det er en lang række smartphones til meget forskellige priser, men særligt Zenfone 4 og 4 Max 5.5 er interessante.Zenfone 4 er en smartphone til 3.999 kroner, som ved første øjekast ligner en hvilken som helst anden telefon i den prisklasse.Den byder på en 5,5 tommer stor skærm med en opløsning på 1.920 x 1.080 pixels og en Snapdragon 630-processor.Det er en langsommere processor end eksempelvis Snapdragon 835, som du finder i HTC U11 og OnePlus 5, men omvendt dræner den mindre af telefonens batteri. Ifølge Asus selv kan Zenfone 4 holde til 18 timers Wifi-browsing, hvilket er ganske fornuftigt.Det unikke ved Zenfone 4 er kameraet.Zenfone 4 har måske en middelmådig processor, men den er udstyret med samme kamerasensor fra Sony, som du finder i Samsung S8, og har indbygget optisk billedestabilisator.Den har altså potentiale til at tage flotte og gode fotos, og Zenfone 4 har endda endnu et fototrick i ærmet.Den er udstyret med to kamera-enheder på bagsiden. Den ene - det primære kamera - er udstyret med 12 megapixel, mens det andet er et otte megapixel vidvinkelskamera, som er god til at fange fotos af arkitektur, landskaber eller grupper af mennesker.Zenfone 4 kommer også i en pro-udgave til en markant højere pris, bedre processor og et anderledes kamera med teleobjektiv ligesom i en iPhone 8 Plus.Den anden interessante telefon er Zenfone 4 Max 5.5”.Det er en billig smartphone til 2.400 kroner med en Snapdragon 430-processor. Det er virkelig en svag processor, som dog stadig kan klare alle de mest gængse opgaver såsom Facebook og Mobile Pay.Interessant ved telefonen er dens gigantiske batteri på 5.000 mAh. Sammen med den strømsvage processor kan batteriet og telefonen holde til 46 dages standbytid eller 26 timers uafbrudt WiFi-browsing ifølge Asus.Til sammenligning har en iPhone 8 et batteri på 1.821 mAh og en markant kraftigere og mere strømsulten processor.Zenfone 4 Max kan samtidig bruges som Powerbank. Du kan altså lidt småarrogant kaste et stik hen til alle dem med en Samsung S8 eller iPhone 8, der går rundt uden strøm sidst på dagen.Telefonen har også to kameraer, hvoraf et er med vidvinkellinse, men det er ikke den samme kraftfulde Sony-sensor som i Zenfone 4.Zenfone 4 Max findes også i en mindre version, Max 5,2” med et mindre batteri, men også lavere pris.